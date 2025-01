Kirjanike majas esilinastuvad filmid eesti ja norra kirjanike vestlustest

15. jaanuaril esilinastuvad Tallinnas, Kirjanike majas filmiklipid, kus on talletatud nelja eesti ja nelja norra kirjaniku omavahelised vestlused elust ja kirjandusest. Projekti eesmärk on viia kokku eri maade kirjanikud, et avastada ühisosi ja erinevusi.

Filmid võeti üles eelmisel suvel Norras, tibatillukesel saarekesel, kus on sündinud ka projekti eestvedaja, norra tõlkija ja luuletaja Øyyvind Rangøy.

"Seda kohta tunnen ma väga hästi, see on minu sünnikoht. Sellest olen ma ka kirjutanud, see on 500 meetrit pikk ja 200 meetrit lai, pisike saar Atlandi ookeani piiril, kus paistavad sillad, mis on suurema saare ja mandri vahel. Seal paneme käima sellise keskuse, kus on võimalik kirjanikel viibida. Need filmid näitavad laiemalt, et me tahame selliseid sildu ehitada," ütles filmiprojekti eestvedaja ja produtsent Øyyvind Rangøy.

Eestist sõitsid Norrasse Urmas Vadi, Doris Kareva, Kai Aareleid ja Veronika Kivisilla, kus nad kohtusid just nende jaoks välja valitud norra kolleegiga.

"Need kohtumised iseenesest on ka väga väärtuslikud. Seda on kohe näha, kui sa leiad need, kes muidu ei kohtuks, aga kel on midagi ühist oma loomingus ja oma huvides, siis sellest kasvab ka midagi välja," ütles Rangøy.

Saarel peetud jutuajamised jäädvustasid režissöör Marianne Kõrver ja operaator Odd Sprakehaug.

"Mulle meeldib proovida erinevaid audiovisuaalseid vorme, sest kõik, mis sa teed, ei pea olema film ja nendel klippidel on minu jaoks eksperimentaalne maik, et kui panna kokku erineva kultuuritaustaga kirjanikud, mis siis nende vahel sünnib, kuidas tõusevad teemad, mis on nende jaoks olulised, kas nad tõmbuvad või tõukuvad, vastanduvad või mitte. Need kaheksa klippi, mis on salvestatud, ja neli, mis täna esilinastuvad, on kõik temaatiliselt erinevad ja iga kohtumine unikaalne. Kui näed üht, ei saa öelda, et oled näinud kõiki," ütles režissöör Marianne Kõrver.

Filme on kavas näidata esialgu rahvusvahelistel festivalidel ning hiljem mõnel internetiplatvormil. Esimesele sarjale on valmimas ka järg, mille võtted lõppesid alles eile.

Projekt on valminud Euroopa Majanduspiirkonna Norra fondi toel.