Kultuuri kodu | Friedebert Tuglas kui Juhan Liivi produtsent

Friedebert Tuglas on meie kirjanduse Figaro: Tuglas siin, Tuglas seal. Tema väärtus ei peitu mitte selles, et ta on kirjutanud ahvi ja koera seiklustest või "Väikese Illimari", mida lugedes paljud lapsed pidid igavuse kätte surema, vaid ta on eeskätt promootor. Ta lõi Eesti Kirjanike Liidu, ta nõudis kirjanikele palka ja saja aasta pärast läkski tema soov täide. Ta hakkas Loomingut välja andma ja toimetas seda.

Tuglas suutis olla alati võimudega pahuksis. Tsaarivõimu ajal oli ta pagendatud, kuid tuli Eestisse tagasi nooreestlasena. Nõukogude võim ei tunnistanud tema varasemat loomingut, aga targa inimesena oskas Tuglas vaikida. Oma elu eelõhtul asutas ta omanimelise novellipreemia ja sai ka ise enda novelli eest Tuglase preemia.

Muidugi oli Tuglas Juhan Liivi produtsent. Ilmselgelt oli tal hea silm ja nina, et Liiv ära tunda, teda toimetada ja avaldada, sest mida head pidi olemas olema ka enne nooreestlasi. Jääb vaid oletada, kui palju on neid räbalates hulle, kellel oleks Liiviga sarnane potentsiaal, aga puudub vaid produtsent.

Lühiklippide sarja režissöör on Erle Veber, tekste kirjutab Urmas Vadi ja loeb Marika Vaarik, arhiivis toimetab Ruth Alaküla, kaamerat juhib Manuel Mägi ning mikrofoni hoiab Mart Kessel-Otsa.