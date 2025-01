Kultuuri kodu | Unustamatu naeruga Ita Ever

Nii mõnelgi on hirm metsa ees. Oma osa on selles kindlasti filmil "Nukitsamees". Teame, et kui liiga kauaks metsa jääda, läheb pimedaks, tuleb Ita Ever ja siis ta naerab. Kui inimene on sündinud 1. aprillil, siis on selge, et talle meeldib naerda. Aga sama hästi võib ta suu kriipsuks tõmmata, sest kui naine kütab sauna, ei ole selles midagi naljakat.

Oma esimese suure rolli tegi Ever kümnendas klassis näiteringis. Seda nähes tuli tema juurde rekvisiitor, kes ütles: "Kallis laps, teist saab ju näitleja!" Kuigi peale keskkooli mõtles Ever ka minna arstiks õppima, siis nii nagu Tšehhovi näidendites unistatakse Moskvasse-Moskvasse, läks Ever GITIS-esse. Sealt suunati ta Eesti Draamateatrisse, mis jäi kodulavaks elu lõpuni.

