Kultuuri kodu | Rahvusvaheliselt armastatud Georg Ots

Kui mõnda kunstnikku armastab vaid tema kass, siis Georg Otsa armastasid kõik. Eestlased pidasid teda enda omaks, prouad idast olid aga kindlad, et Ots kuulub tervele Nõukogude Liidule, ja ka soomlased kiigutasid end meelsasti Otsa häälega "Saaremaa valsi" rütmis.

Georg Ots sündis Petrogradis endanimelises haiglas. Isa Karl, kes oli ka ise laulja, ei suutnud ilmselt taluda, et pojast saab ses vallas parem ja suurem. Järjekindlalt soovitas ta leida pojal mõni tulutoovam amet.

Lisaks laulmisele tuli Georg Ots Eesti meistriks pikamaaujumises. Eks see ongi põhjus, miks me temast teame – 1941. aastal sai Soome lahel pommitabamuse laev, mille pardal oli ka mobiliseeritud Georg Ots. Ta ujus välja. Sellel samal laeval oli ka naine Asta, kes samuti pääses. Noored tulid merest ja abiellusid. Otsal läks meelest, et tal oli juba Eestis abikaasa.

Otsa suurim armastus oli ooper. Ta laulis ja lavastas, aga tegi ka soolokarjääri. Kui vaja, oli Mister X, kui vaja, sõjast saabuv sõdur. Ja loomulikult oli tema see, kes mängid Balthasar Russowit. Kõik eestlased teadsid – see mees ajab Eesti asja.

Otsa viimastest kontsertidest saab hingelõikav hüvastijätutuur. Mustad prillid ees laulab ta "Nii see läks, nii see läks. On möödas kõik!" ja kõik saalisolijad pühivad pisaraid.

