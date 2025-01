Kultuuri kodu | Vabadust hindav Edith Karlson

Skulptuurini jõudis Edith Karlson läbi juhuse. "See ei olnud mul kindlasti kunagi plaanis. Ma ei teadnud isegi, mis skulptuur on, kui ma skultuuri õppima tulin. Minu soov oli saada kunstiakadeemiasse, sest mulle tundus, et see keskkond ja need inimesed, kes seal ringi liiguvad, võimaldavad mul olla see, kes ma olen ja tahan olla," selgitas Karlson.

Kõige rohkem on tal skulptuure inimestest. Esialgu võib tunduda, et midagi on tema skulptuuridega justkui valesti, et need on kas tükkidena või on betoonisegused kaltsud liiga kauaks inimeste peale jäänud ja kõvaks kivistunud või on inimene kuidagi primitiivne. "Ma olen sedasorti kunstnik, kes ei seleta väga midagi. Ma hindan väga vabadust, kus mulle antakse ruumi ja õhku ise tajuda, võib-olla isegi juurde mõelda," märkis ta.

Dinosaurused, ussid, koerad, kalasabadega naised on Karlsoni sõbrad. Need olendid võib võtta kaasa maailma lõppu, üksikule saarele või siis väga edukalt Veneetsia biennaalile.

Karlsoni tööd arenevad töö käigus. "Sõna otses mõttes peavad käed saama käia, et mul hakkaks pea üldse tööle. Ma katsetan hästi palju. Palju lihtsam oleks niimoodi, kui ma mõtleks peas midagi välja, joonistaksin selle üles ja hakkaksin seda ellu viima," nentis ta.