Kultuuri kodu | Valesti tõlgendatud Anton Hansen Tammsaare

Anton Hansen Tammsaare on kirjanik, kes on meie elu ära rikkunud – enne tema pentaloogia ilmumist jooksid kõik eestlased rõõmsalt aasal ringi, mängisid "Laevade pommitamist" ja keksu, aga siis tuli tema ja ütles: "Kallis inimene, tee tööd ja näe vaeva, siis tuleb ka armastus." Kohe haarasid kõik viglad ja vikatid ning Eestimaal läks lahti üks vihtumine – kaevati kraavi, toodi elektrit, tehti allhankeid, aga armastus ei paistnud selle töökuhja tagant välja.

Kirjandusteadlane Maarja Vaino märkis, et "Tee tööd ja näe vaeva, siis tuleb ka armastus" on üks enim vääriti tõlgendatud ja kasutatud lause eesti kultuuriloos. "Tammsaare on mõelnud, et kui sa teed tööd ja pühendud millelegi, siis sa tegelikult armastad seda. Lihtsalt see, kuidas seda väga otseselt on tõlgendatud, et kannata, rüga, küll siis keegi kaunitar sinu ellu astub, siis nii ta tõesti seda ei mõelnud."

Vaino lisas, et armastus on Tammsaare loomingu üks keskseid teemasid. "Üks mu lemmiktsitaate pärineb romaanist "Elu ja armastus", kus Rudolf ütlen kõrvuni armunud Irmale sellise lause: "Noores eas on eksiarmastus see kõige valusam ja raskem, sest noorelt me kõik usume, et inimene võib eksida ükskõik milles, mitte aga armastuses." Selles lauses on minu meelest väga lühidalt kokku võetud inimelu ekslikkus, tema unistused ja armastus kui midagi väga määravat inimese elus," kirjeldas ta. Ühes lauses on tõesti väga palju Tammsaaret."

Tammsaare viimane suur teos oli "Põrgupõhja uus vanapagan". Tal oli plaan kirjutada sellele ka järg, kus vanapagan tuleb linna, aga enne ta suri ja Eestimaale tulid hoopis teistsugused vanapaganad. Neile kutsumatutele külalistele meeldisid samuti Tammsaare tekstid. Ainuke häda, et 50 aastat loeti Tammsaaret kui töö- ja maainimese eestkõnelejat. Samal ajal keeras Tammsaare end hauas ringi – armastus ei tule Vargamäele, armastus on hoopis teises kohas.

