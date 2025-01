Kultuuri kodu | Eesti koorilaulu isa Gustav Ernesaks

Voldemar Panso on öelnud, et Gustav Ernesaks olla on tegelikult üsna lihtne – tuleb lihtsalt juuksed halliks kasvatada ja oledki Ernesaks. Aga eks halliks võib igaüks minna, kui oled pool sajandit Eesti koorilaulu isa, ja just sellel poolel, kui Eesti oli Nõukogude Eesti.

Ühe käega Eesti NSV hümni kirjutades kirjutas Ernesaksa teine peidus käsi salahümni Eesti rahva toeks ja lohutuseks – "Mu isamaa on minu arm" on laulupidude lõpulugu ja meie rahvale suurim pisarakiskuja.

Oma meeskoorile ütles Ernesaks "Hakkame, mehed, minema!" ja nad käisid läbi terve maailma, või siis selle osa, kuhu minna sai. Ta ilmus kohale oma võimsa kooriga, seinad hakkasid kajama ja võnkuma ning isegi kui sõnadest keegi midagi aru ei saanud, oli sõnum selge – meie oleme eestlased, ajame oma asja ja meiega ei tasu jamada, sest meil on kodus veel selliseid suuri mehi ja naisi. Ükskord me laulame end vabaks niikuinii!

Aga muidugi ei lennanud Ernesaks peale vaid massiga või hõbedase lokisarmiga. Tal oli vankumatu usk koostegemise jõusse ja laulupidudesse.

