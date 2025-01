Galerii: Eesti Rahvamajade Ühing tunnustas kultuurikorraldajaid

Võru Kandlesse kogunes ligi 200 kultuurikorraldajat ning rahvamajade töötajat üle kogu Eesti. "Olgu rõõm, uhkus ja tänu selle eest, et muudate meie riigi rikkamaks. Rahvamaja on kultuuri ja kodu Eesti kindel tugisammas. Aitäh teile, et Eesti kultuur elab ja areneb," sõnas Eesti Rahvamajade Ühingu esinaine Ülle Välimäe.

Sündmusel jagati tunnustusi kuues kategoorias: Aasta koostööpartner, Noor tegija, Aasta tegija, Aasta tegu ning Kaheksakand. Lisakategooriaks oli tänavu Kuldkand, mis on tunnustus pikaajalise panuse eest kultuurivaldkonda.

Nooreks tegijaks kuulutati Pärnu-Jaagupi Rahvamaja heli- ja valgustehnik Kendro Härm, kes on rahvamajaga olnud seotud üle kümne aasta, alustades vabatahtlikuna koolipõlves.

2024. aasta tegijaks valiti Kassari Haridusselts, kes hoiab elus Kassari kogukonnavaimu, pärandit ja traditsioone, pakkudes mitmekesiseid sündmusi nii kohalikele, suvehiidlastele kui ka külalistele. 2024. aastal pöörati erilist tähelepanu Kassari koolihariduse ajaloo uurimisele, Laisma tamme 160. aastapäevale ning korraldati näituseid ja töötubasid. 37 liikme ja kaheksa püsivabatahtlikuga avaldatakse kaks korda aastas ka ajalehte "Kassarimaa".

Aasta teoks kuulutati Eesti kirjanduse pidunädal Järva vallas. Anton Hansen Tammsaare sünnipaigas, on 2022. aastast korraldatud terve nädala pikkust Eesti kirjanduse pidunädalat, mis toob kokku kirjutajaid, lugejaid ja uurijaid üle Eesti. Nädala jooksul toimuvad kohtumised autorite, illustraatorite ning maailmaränduritega koolides, rahvamajades ja raamatukogudes, tähistatakse Eesti kirjanduse päeva ning peetakse konverents Koeru Kultuurimajas. Pidunädala lõpus antakse üle ka A. H. Tammsaare nimeline Järva valla kirjanduspreemia.

Kaheksakand 2024 anti tänavu Keila Kultuurikeskuse direktorile Katrin Sassile. 35 aasta jooksul on Sassi kujundanud Keila ja Harjumaa kultuuripilti suurürituste ja suvekoolidega.

2024. aasta kuldkanna laureaadiks valiti Lihula Kultuurimaja endine direktor Tiina Lobja. Lobja on korraldanud maakondlikke tantsu- ja laulupidusid, Lihula kultuuri- ja kodukohvikute päevi ning olnud Matsalu Loodusfilmide Festivali üks asutajaid. Lihula Kultuurimaja direktorina vedas ta olulisi renoveerimis- ja arendusprojekte ja on oluliselt aidanud kaasa endiste Läänemaa omavalitsuste, Lihula ja Hanila, integreerimisel Lääneranna valla ja Pärnumaa kooseisu. Hoolimata pensionile siirdumisest toetab Tiina jätkuvalt Lääneranna valla kultuurikollektiive, et nad jõuaksid 2025. aasta laulu- ja tantsupeole.