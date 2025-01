Hiidlased kutsuvad üles uhkusega rahvarõivaid kandma

Hiiumaa rahvariideaasta üheks eesmärgiks on julgustada hiidlasi rohkem rahvariideid kandma ning näidata, et rahvariie ei ole häbenemise, vaid uhkuse abi.

"Meil on tõepoolest üleskutse kõigepealt hiidlastele ja loomulikult ka meie külalistele, suvehiidlastele, et sellel aastal ilma igasuguse häbita või süütundeta võib rahvariideid kanda, pange need selga! Samamoodi võib kasutada erinevaid rahvariide elemente," rääkis Hiiuma turismiklastri juht Kristel Peikel "Aktuaalses kaameras".

Hiiu naiste rahvariided erinevad ühe olulise elemendi poolest kõikidest teistest Eesti rahvariietest. Nimelt kuulub hiiu naise rahvariidekomplekti vöö külge kinnitatud tupes nuga. Miks ja millal see nii on kujunenud, päris täpselt hiidlased ei teagi.

"Hiiu naine pidi laste ja perega palju üksi askeldama. Tal ei olnud väga palju olukordi, kus mees noaga tööd ära teeb. Mees tegi suuri asju merel ja metsas, naine pidi kodus hakkama saama ehk et nuga on tarviline asi," selgitas Hiiumaa muuseumi teadur Helgi Põllo.

Noa kandmine tänapäeval paneb omakorda paika selle, et hiiu naine ei pruugi oma täiskomplektis rahvarõivaga igale poole pääseda.

"Soomes ka, kui lähed presidendi vastuvõtule, võid rahvariided panna, aga mees ei või pussnuga vöö peale panna. Ilmselt sellised külmrelvaga avalikus kohas käimise reeglid määravad ka meie rahvariiete kasutamisel teatud asjad ära," märkis Põllo.

Alanud rahvariideaastal tahavad hiidlased välja anda ka rahvariideraamatu. Hiiumaa muuseumis alustab rahvariidekool, kus tehakse juurde uusi rahvariidekomplekte.

Kuigi hiidlased tahavad tänavu oma riideid nii Hiiumaal kui ka üle maailma rohkem propageerida ja näidata, ootavad nad oma saarele külalisi ka teiste piirkondade rahvariietes.