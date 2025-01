65-aastaseks saanud Seaküla Simson: hing on ikka 25-aastase oma

Veebruari alguseni on Tallinna botaanikaaias avatud Aivar Simsoni ehk Seaküla Simsoni näitus ""65 X Simson von Seakyl". Kultuurisaates "OP" ütles Simson, et vanusega jääb jõudu vähemaks ja inimene muutub kobamaks, aga hing jääb endiselt nooreks.

Skulptor Aivar Simson ütles, et kõige vanemad Tallinna botaanikaaias olevad tööd on valminud umbes 20 aastat tagasi. "Ma avastasin, et mul hakkab tiksuma 65 aastat täis ja kuna ma olen põhjalik inimene, siis ma mõtlesin, et vajutan pedaali põhja ja praktiliselt terve ühe suve ja sügise tegelesin lillekestega," sõnas ta ja mainis, et kõik tööd on valminud pronksist. "Pronks on mul kogu elu olnud kõige suurem armastus."

Simson ütles, et kuigi ta sai 65-aastaseks, on ta hing ikka 25-aastase oma. "Aga jõudu jääb vähemaks ja kondivalud tulevad juurde, muud häda pole midagi," mainis ta ja lisas, et inimene muutub kobamaks ka. "Valasin endale keevat vaha saapa sisse."

Tallinna botaanikaaia aedniku Jaan Mettiku sõnul on eriti põnev see, kuidas Aivar Simson on kokku pannud looduse ja rahvapärased nimetused. "See on tohutult kihvt mõte," ütles ta ja mainis, et üks kunsti eesmärke on õpetada inimesi natukene oma igapäevasest kastist välja mõtlema.