Ikoonimeister Pavel Varuninist valmis dokumentaalfilm "Ikooni lugu"

Pavel Varunin on ikoonimeister, illustraator, kirjanik ja vanausu-uuringute initsiaator, kelle tegevust 2021. kuni 2023. aastani dokumentaalfilmis jälgitakse. Asjaosaliste sõnul on Varunin ainus ikoonimeister Eestis, kes teeb puunikerdatud vanausuliste ikooni ja ka mujal maailmas on vaid üksikud, kes sellega tegelevad.

"Minu soov oli ikkagi avada natuke seda ikooni ja vanausuliste mõistet eestlastele. Anda ülevaade siis väiksest kultuurikillust, mis meil Eestis on, mida me võibolla väga ei tunne, sest see kogukond on suhteliselt suletud ja läbi selle filmi tehakse ka ühte ikooni. Kui kedagi huvitab, mis on ikoon, kuidas tehakse või mõtestatakse ikooni, siis neid vastuseid leiab sealt ka," selgitas režissöör ja operaator Maido Selgmäe.

"Mida rohkem teatakse vanausuliste kultuurist ja seda mõistetakse, seda enam muutuvad ka ühiskonna suhtumised. On olemas teatud primitiivsed stereotüübid, kuid tänu sellistele filmidele tekib huvi ja austus. Mõned asjad, mis on tõepoolest unikaalsed, on säilinud ainult vanausuliste kultuuris," rääkis ikoonimeister ise.

Varunini sõnul on ikoonide loomine tema jaoks kui teatepulga üleandmine, hoolimata sellest, et ei ole konkreetset inimest, kellele teadmisi edasi anda. Kuna filmi tehes kogutud ja talletatud mustas materjalis on jäädvustatud kogu ikooni loomise protsess, võiks see tulevikus olla juhend huvilistele või ka uurimismaterjal.

"Lisaks sellele filmile on meil pika perioodi jooksul salvestatud filmi kõrvalt musta materjali, mille me siis annaksime üle nii, et eesti teadlased saaksid siis uurida ja mõtestada kogu Paveli tööd," ütles produtsent Kairi Güsson.

Filmi plaanitakse näidata Peipsimaa pärimuskeskuses ja filmifestivalidel nii Eestis kui ka väljaspool.