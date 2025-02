Teenetemärgi pälvinud Jaan Tootsen: see on täiesti pöörane

Kolmapäeval Valgetähe IV klassi teenetemärgi pälvinud dokumentaalfilmirežissöör Jaan Tootsen ütles ERR-ile antud kommentaaris, et presidendi tunnustus on väga ootamatu üllatus.

President Alar Karis tunnustas 5. veebruaril teenetemärgiga 157 inimest. Nende hulgas oli ka dokumentalist Jaan Tootsen. "See on täiesti pöörane," naeris Tootsen, kelle dokumentaalfilm "Kikilipsuga mässaja" president Toomas Hendrik Ilvesest möödunud nädalal kinodesse jõudis.

"See on hästi ootamatu. Ma ei ole veel selles eas, kus võiks selline tunnustus tulla," ütles Tootsen, kes esimese hooga kahtles, kas juba on käes esimene aprill.

Mille eest Tootsenile teenetemärk määrati, on režissööril endal keeruline öelda. "Sest ma olen hästi erinevates valdkondades tegutsenud. Nii "Ööülikooli" vedajana kui filmitegijana. Ma ei kujuta ette, mis võis presidendile silma jääda," ütles Tootsen ning lisas, et sellise tähelepanu üle on igaüks rõõmus.

Valgetähe IV klass teenetemärgi kavaler Tootsen plaanib lähitulevikus natukene hinge tõmmata. "Tahan natukene aega harrastada Fred Jüssi viljakat mittemidagitegemist. Mitte sellepärast, et nüüd on teenetemärk käes, see oli juba varasem plaan. Pärast väga rasket tööperioodi peab inimene lihtsalt natukene laadima, hinge tõmbama," rääkis Tootsen.