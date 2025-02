Teenetemärgi pälvinud Vaiksoo: loodan, et mu looming ärgitab ka täna lapsi rohkem lugema

Presidendi tunnustus tuli Jaanus Vaiksoole väga ootamatult. "Ma olen üsna ehmunud, ma kardan, et ma ei oskagi midagi öelda," sõnas ta. "See on väga ootamatu tunnustus kahtlemata," rõhutas kirjanik.

Uudis tegi kirjanikule suurt rõõmu. Küsimuse peale, mille eest ta võis teenetemärgi pälvida, vastas Vaiksoo: "Küllap oma lasteramaatute eest, mida ma lastele olen viimastel aastakümnetel kirjutanud. See teeb kindlasti suurt rõõmu. Ma hetkelgi istusin laua taga ja kirjutasin, kui see uudis tuli," sõnas ta.

Tänavune raamatuaasta on alanud ühele kirjanikule kohaselt, seega kirjutades. "Ma mäletan eelmist raamatuaastat, mis oli 25 aastat tagasi, siis ilmus mul päris esimene lasteraamat "Neli hommikut ja üks õhtu". Nii kaua ma olen ikka lastele kirjutanud ja loodan ka, et sellest on kasu olnud. Et äkki ikka ärgitab ka täna mõningaid lapsi rohkem lugema," avaldas Vaiksoo.

Praegu on kirjanikul käsil laste krimisarja viimase raamatu kirjutamine. "Ma kirjutan edasi oma "Kinga" raamatute sarja, neli osa on ilmunud, nüüd proovin kirjutada veel viimast osa sellele sarjale," avaldas ta.