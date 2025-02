Ajakirjanikust tütrelt teenetemärgist kuulnud tantsujuht: see on tüngakõne!

Tere, Erika! Kadri Põlendik helistab sulle.

Miks sellise numbri pealt?

Ma helistan sulle sellise numbri pealt, sest ma helistan sulle stuudiost. Ma helistan sulle stuudiost sellepärast, et ma tahan sind üllatada uudisega, et sa oled saanud presidendilt teenetemärgi.

Ei ole!

Jah, on.

See on tüngakõne.

Ei, see ei ole tüngakõne. See on päriselt nii, et sa saad president Alar Kariselt teenetemärgi.

Nii naljakas!

Kuidas siis tunne on? Ma saan aru, et emotsionaalne.

Nii naljakas on.

Mis sa arvad, kes sind esitas?

Ma ei kujuta ette. Töökaaslased võisid olla.

Mis sa arvad, mille eest sa oled selle saanud?

Eks ikka see, mis tantsuvallas tehtud on, suured peod. Ma ei oska öelda, ma ei ole rääkija. Ma olen väga üllatunud ja loomulikult tänulik.

Palju õnne ja ole rõõmus täna!

Aitäh!