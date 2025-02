Teenetemärgi pälvinud Lauri Õunapuu: minu au läheb rahvale

"See tuli nüüd küll äkki," tõdes Õunapuu, kelle sõnul on teenetemärk tunnustus kogu rahvale. "Rahvaluule ei ole minu looming, vaid ikkagi rahva looming. Minu au uurija või esiletoojana, see läheb ikkagi rahvale, see ei ole minu töö – alates muusika kirjutajatest, elushoidjatest ja rahvalaulikutest kuni Eesti Rahvaluule Arhiivini ja nende suurepärast teadurite ja kogujateni, kes on pidanud tähtsaks rahvaluulet koguda, üles kirjutada ja hoida kasvõi talletamise tasemel."

Lisaks Õunapuule pälvisid presidendilt teenetemärgi ka pärimusmuusikud Ramo Teder ja Marko Veisson. Õunapuu sõnul on seesugune pärimusmuusika tunnustamine suurepärane.

"Mis meil rahvana muud võtta on, mis meist rahva teeb? Ei ole need koogiretseptid, kuigi ka see on väga tähtis, aga ikkagi kirjandus ja kõik, mis kultuuri alla mahub," ütles ta. "Kultuur on ka see, mida me ebakultuurseks peame. Ka rahvaluules on seda nii-öelda tumedat folkloori ja kultuuri, mida me võib-olla hea meelega kultuurituseks peaksime. Igasugune kultuur väärib tähelepanu ja ka mõtestamist."

Oma karjäärile tagasi vaadates peab Õunapuu oluliseks inimesi, kellega ta sel teel kohtunud on.

"Olen olnud maast madalast histofiil ja estofiil. Mind on huvitanud kõik, mis on Eestiga seotud. Kui teised lapsed kogusid välismaa nätsupabereid, siis mina kogusin Eesti nätsupabereid. Kui teised kogusid välismaa tikutoose, siis mina kogusin Eesti tikutoose – ja mida vanem, seda parem! Varem või hiljem need inimesed, keda eesti ajalugu, kultuur ja rahvaluule sügavuti paelub, kohtuvad," lausus ta.

"Minu suur täna eelkõige neile, kes on juba varem sellega tegelenud ja kellega on mul au olnud kohtuda, tuttavaks saada ja mõtteid vahetada. Alates meie hoovipoistest-sõpradest, kes lorilaule laulsid, kuni inimesteni, kes on asjaga süvitsi tegelenud – Õie Sarv, Veljo Tormis ja Igor Tõnurist. Ise folkloristikast ja rahvalauludest mitte nii väga teades, on iga nende tunnustus ja isikliku innu tõstmine mind väga palju aidanud. Inimest maha tehes ei saavuta elus midagi," usub värske teenetemärgi kavaler.

Igapäevaselt toimetab Õunapuu pühapäeva hommikuti Vikerraadio eetris kõlava "Päritud lauluga".

"Mitte selle saate tegemisega, vaid et nendele saadetele materjali saada, selleks on juba aastakümneid märkmeid kogunenud. Loen ka teiste tarkade inimeste mõtteid, mida nad on teatud lauludest arvanud. Maailmakultuur on omavahel ühenduses. Üritan AI-st kuni Inglismaani – ja mis kõik sinna vahele jääb – kursis olla: mida on mujal laulud? Kus on paralleelid? Millised on müüdid ja jutud? See annab ka pisukest teadust, et mida on meil nende lauludega mõeldud, kust midagi pärit on või millega seotud," rääkis ta. Samuti tuleb peagi Metsatöllul Tallinna Politseiorkestiga uus plaat välja.