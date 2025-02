Teenemärgi pälvinud Priit Võigemast: olen väga õnneliku saatusega näitleja

Presidendilt Valgetähe IV klassi teenetemärgi pälvinud näitleja ja lavastaja Priit Võigemast ütles "Ringvaates", et ta on õnneliku saatusega näitleja, kelle teele on toredad kolleegid ja huvitavad materjalid sattunud.

"No see on mingi eksitus!" lausus Võigemast keset proovi kuuldud uudise peale. "Ma olen väga-väga liigutatud ja tänulik," lisas ta.

Oma enam kui 20 aastat kestnud lavateele tagasi vaadates tõdes Võigemast, et ta on väga õnneliku saatusega näitleja. "Minu teele on väga toredad inimesed, kolleegid ja huvitavad materjalid sattunud. Ma üritan seda mitte iseenesest mõistetavalt võtta, vaid seda ka väärtustada või siis mingis mõttes olla ka valmis, et see õnn võib ühel hetkel pöörduda," lausus ta.

Karjääri jooksul saadud tunnustused lähevad Võigemastile väga korda. "Ma kindlasti valetaksin, kui ma ütlesin, et see ei ole minu jaoks üldse oluline. Kindlasti on väga oluline. Kui teatriauhindasid jagatakse, elan alati oma lemmikutele kaasa ja on jube hea meel, kui minu arvamus ja auväärt žürii arvamus kokku langeb. Eesti on nii väike ja teatrikogukond on ka nii väike, et kõiki neid inimesi tuleb hoida," usub ta.

Saadud teenetemärk liigutas ka Priit Võigemasti näitlejast ja dramaturgist abikaasat Laura Võigemasti. "Priit on selle tuhandest ära teeninud," sõnas ta. "Ma näen seda kirge, millega ta seda teeb, millise ettevalmistusega ta läheneb absoluutselt igale asjale, mida ta teeb. Mitte miski ei ole tema jaoks niisama. Ta suhtub oma töösse suure pühendumusega ja see on imetlusväärne."