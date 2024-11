Jaanus Vaiksoo avaldas lasteraamatu "Jussikese 12 sõpra"

Jaanus Vaiksoo sulest ilmus uus lasteraamat "Jussikese 12 sõpra", mis on mõtteline järg Silvi Väljali legendaarsele lasteraamatule "Jussikese seitse sõpra".

"Küllap oli "Jussikese seitse sõpra" üks esimesi raamatuid, mida poisikesena lugesin – ikka korduvalt, sest pildid olid suured ja värvilised ja jutt lühike. Nüüd, pool sajandit hiljem, tuli ootamatu ettepanek kirjutada sellele raamatule järg. Haarasin ideest kinni ja läksin mänguga kaasa," rääkis lastekirjanik Jaanus Vaiksoo.

Idee tuli Silvi Väljali lapselapselt Reet Kuusalult. Raamatu illustreeris kujunduskunstnik Rein R. Seppius, kes põimis uude raamatusse ka originaalteose detaile. "Jussikese 12 sõpra" andis välja Nuti Grupp OÜ.

""Jussikese 12 sõpra" on omamoodi sild mineviku ja oleviku vahel. Tänaste mudilaste lapsepõlv erineb vägagi oma vanaemade ja vanaisade lapsepõlvest, aga ühtviisi põnev, kordumatu ja helge on see väikese inimese maailma avastamine tagantjärele enamasti meie kõigi jaoks," selgitas Vaiksoo.

Uues raamatus tekib Jussikesel suur soov saada jõuluks imetabane muinasjuturaamat, kuid on alles jaanuar ning jõuludeni tuleb pea 12 kuud oodata. Aeg läheb aga märksa kiiremini, kui leiad igas kuus uue sõbra, kellega midagi toredat ette võtta. Koos jaanuariga teeb Jussike lumememme, veebruar õpetab poisi uisutama, märts rändlinde tundma ning vilistama jne. Kuna iga sõber kingib Jussikesele paar kirjatähte, õpib poiss mööda aastaringi kõndides selgeks ka lugemise.