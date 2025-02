Pildid: Temnikova ja Kasela galeriis on avatud rühmanäitus "Ära võta seda liiga tõsiselt"

Kuus kunstnikku on loonud oma teostega uusi eluvorme ja kogukondi. Nad tõlgendavad ja vormivad ümber juba olemasolevaid struktuure ning annavad neile uusi tähendusi. Ühtlasi lisab väljapanek uusi iroonilisi kihte meid ümbritsevasse infosuminasse.

Näituse kuraator on Pariisis tegutsev kunsti- ja kultuuriprodutsent Alexander Burenkov. Näitusel osalevad Philipp Timischl, Agnes Scherer, Robertas Narkus, Johanna Ulfsak, Anna Solal, Joshua Citarella.

"Kui Olga mind näitusel osalema kutsus, siis mu esimene soov oli luua postiroonia kontekstis midagi, mis on vaatajale visuaalselt hästi ilus ja meeleline, aga samas on see simulaakrum, sest motiiv, mida ma oma töös kasutan, on looduspilt, mida tegelikult ei eksisteeri. Ma tahtsin siia näituse ruumi luua veidra kihistuse, mis oleks kaunis, aga samaaegselt tekitaks veidra nihke," rääkis Ulfsak.

Oma töid Ulfsak liigselt avada ei soovi. "Aga ma annan kindlad juhtnöörid oma vaatajale. Ehk siis pealkiri, visuaal, mida ma kasutan, ja tehnikad. Nende kolme omavaheline seos võiks ärgitada inimesi mõtlema teemadele, nagu näiteks, mis on autentsus tänapäeva maailmas," lisas kunstnik.