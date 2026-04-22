Duonäitus "Ersatz Strata" toob kokku Ameerika ja Rootsi skulptori

Temnikova & Kasela galerii uut näitust võib vaadelda kui fiktiivset arheoloogilist leiukohta.

"See on kahe kunstniku näitus, mõlemad on skulptorid, aga töötavad ka kahemõõtmeliselt. Zody Burke on ameerika päritolu kunstnik, kes on õppinud Eestis ja ma tahtsin temaga midagi teha ja mõtlesin, et äkki võiks kedagi veel kutsuda. Ja siis ta kutsus Klara Zetterholmi, kes on natuke noorem kunstnik Stockholmist," ütles galerist Olga Temnikova.

Galeristi sõnul on kaks kunstnikku sarnase taustaga – töötavad butafooriaga, on teatraalse käekirja ja tugevate käsitööoskustega.

"Nad kuidagi sulanduvad siin kokku isegi. Tundub, et see põlvkond on väga mures sellepärast, mis meist alles jääb, see on läbiv joon neil mõlemal. Klarale iseloomulikud on muidugi hüperrealistlikud figuurid. Kaks prouat vaatavad ringi, kas nad peavad vestlust, seda me ei tea. Kas nad on tegelased minevikust või tulevikust, seda me ka ei tea. Klara lähenemine ongi selline, et kas see, mis me seintel või põrandal näeme, on praegu või alles tuleb, ja kõik asjad on segamini omavahel, nagu ka meie teadvuses," ütles Temnikova.

Zody Burke lõpetas EKA magistrantuuri ning on elanud Eestis juba viis aastat.

"Me oleme mõlemad väga huvitatud paleontoloogiast ja arheoloogiast ning sellest, kuidas muuseumid konstrueerivad narratiive. Enamik minu skulptuure sellel näitusel on tehtud põlevkivist, mis on tööstusjääk. Ma katsetan, mida sellega teha saab ja kuidas seda muuta skulpturaalseks materjaliks ning kuidas see minu kunsti konteksti mõjutab," sõnas kunstnik Zody Burke .

Põlevkivi sai Burke Viru Keemia Grupilt. "Meil oli eelmisel aastal EKA-ga ekskursioon Kohtla-Järvele, kus kohtusime ägedate inimestega ning seal saingi ligipääsu sellele lahedale tolmule, mida olen krohvi, värvi ja kõige muuga seganud," nentis Burke.

Näituse avamise raames toimub 23. aprillil ka performance, kus astub üles Los Angeleses tegutsev kunstnik nimega 011668, kes seob muusika vaimsuse, mütoloogia ja digiajastu kujutlusmaailmadega. Näitus jääb Noblessneris asuvas galeriis avatuks kuni augusti keskpaigani.