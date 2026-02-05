X!

Temnikova ja Kasela galeriis kohtuvad Gruusiast pärit kunstnik ja Paul Kondas

kultuur
Temnikova ja Kasela galeriis kohtuvad Gruusiast pärit kunstnik ja Paul Kondas
Temnikova ja Kasela galeriis kohtuvad Gruusiast pärit kunstnik ja Paul Kondas Autor/allikas: ERR
kultuur

Temnikova & Kasela galeriis avatud näitus "Lahtirulluv liit" toob kokku kaks kunstnikku, kes elus kunagi ei kohtunud: Gruusiast pärit multimeediakunstniku Thea Gvetadze ja legendaarse naivisti Paul Kondase.

Thea Gvedadze sattus Viljandisse Kondase keskusesse pooljuhuslikult kaks aastat tagasi. See oli armastus esimesest silmapilgust.

"Ma olin Paul Kondase maagiast vapustatud. Maalikunstnikuna saan aru, kuidas ta töötab ja saan aru ka tema hullusest. Hullus maali ülesehituses ja selle pingestatuses. Ma armusin tema intellekti ja huumorimeelde ja leidsin ühe suurima maalikunstniku Viljandist," rääkis Gvetadze "Aktuaalsele kaamerale":

Nüüd, kui Olga Temnikova pakkus võimalust oma galeriis duonäituseks ühe eesti kunstnikuga, ei kõhelnud Thea Gvedadze hetkegi. Näituse jaoks loodi galeriisse kaks ruumi: Thea tuba on pühendatud Viljandile ja linnakese õhustikule. Käsitsi maalitud seinad kannavad erilist energiat.

"See loob õhustiku ja minu jaoks on väga oluline kasutada erinevaid materjale, selle näituse juures annab see paremini edasi seda, mida ma tunnen Viljandi peale mõeldes," lausus kunstnik.

Kondase tuppa teoseid valides püüdis Gvedadze näidata tema loomingu erinevaid külgi. Suureks lemmikuks nimetab ta maali "Vampiirid".

"Siin on sees ka see valu, mis on maailmas praegu, praegu on maailm hull paik. Me ei leia lahendusi praegu. Mul on tunne nagu me oleks kuhugi kinni jäänud.
Siin on keha ja sääsed, väga võimsad sääsed, kes seda keha ründavad.
See on tehtud nii oskuslikult, et see on minu jaoks väga valus ja õrn maal."

Duonäituse kuraator on Vija Skangale, väljapanek on avatud aprilli keskpaigani.

Toimetaja: Karmen Rebane

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

19:02

Ivar Põllu: "Libahundis" on palju ooperlikku

19:02

Temnikova ja Kasela galeriis kohtuvad Gruusiast pärit kunstnik ja Paul Kondas

19:00

Vaal galeriis näeb Kaido Ole kunstikogu

16:30

Headreadi raamatuaasta blogi: Ants Viirese "Puud ja inimesed"

10:25

Selgusid kultuurkapitali aastapreemiate laureaadid Uuendatud

09:07

Arvustus. Omapärase soojuse ja kergusega sarimõrvarilugu

08:51

LR-s ilmunud Leena Krohni jutukogu tutvustab soome kirjanduse teistsugust külge

08:41

Folktroonika bänd Oopus avaldas kolmanda albumi

08:30

Otse kell 15: foorum "Kontserdikorraldus kui interpretatsioonikunsti lahutamatu osa"

04.02

Artovert galeriis avati fotokunstnik Jaak Kadariku fotogrammide näitus

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

10:25

Selgusid kultuurkapitali aastapreemiate laureaadid Uuendatud

03.02

Eneli Kindsiko: me ei oska enam inimesed olla

04.02

Arvustus. Puuluubi filmi kiududesse on absurd sooja südamega sisse tikitud

03.02

Keelenupp. Eesti keele kolm salakäänet

04.02

Otseülekanne kell 18: Ukuaru muusikamajas antakse üle Kultuurkapitali aastapreemiad

03.02

Vanemuise teatris esietendub Margo Kõlari ja Ivar Põllu ooper "Libahunt"

04.02

Festival Kikumu Talv jääb sel aastal ära

09:07

Arvustus. Omapärase soojuse ja kergusega sarimõrvarilugu

04.02

Galerii: Koolitants tõi Rakverre kokku tantsijad Lääne- ja Ida-Virumaalt

03.02

Pille-Riin Purje: aasta esimesest teatrikuust jääb eredalt pinnale VAT teatri "Lühis"

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo