Temnikova ja Kasela galeriis kohtuvad Gruusiast pärit kunstnik ja Paul Kondas

Thea Gvedadze sattus Viljandisse Kondase keskusesse pooljuhuslikult kaks aastat tagasi. See oli armastus esimesest silmapilgust.

"Ma olin Paul Kondase maagiast vapustatud. Maalikunstnikuna saan aru, kuidas ta töötab ja saan aru ka tema hullusest. Hullus maali ülesehituses ja selle pingestatuses. Ma armusin tema intellekti ja huumorimeelde ja leidsin ühe suurima maalikunstniku Viljandist," rääkis Gvetadze "Aktuaalsele kaamerale":

Nüüd, kui Olga Temnikova pakkus võimalust oma galeriis duonäituseks ühe eesti kunstnikuga, ei kõhelnud Thea Gvedadze hetkegi. Näituse jaoks loodi galeriisse kaks ruumi: Thea tuba on pühendatud Viljandile ja linnakese õhustikule. Käsitsi maalitud seinad kannavad erilist energiat.

"See loob õhustiku ja minu jaoks on väga oluline kasutada erinevaid materjale, selle näituse juures annab see paremini edasi seda, mida ma tunnen Viljandi peale mõeldes," lausus kunstnik.

Kondase tuppa teoseid valides püüdis Gvedadze näidata tema loomingu erinevaid külgi. Suureks lemmikuks nimetab ta maali "Vampiirid".

"Siin on sees ka see valu, mis on maailmas praegu, praegu on maailm hull paik. Me ei leia lahendusi praegu. Mul on tunne nagu me oleks kuhugi kinni jäänud.

Siin on keha ja sääsed, väga võimsad sääsed, kes seda keha ründavad.

See on tehtud nii oskuslikult, et see on minu jaoks väga valus ja õrn maal."

Duonäituse kuraator on Vija Skangale, väljapanek on avatud aprilli keskpaigani.