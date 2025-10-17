Galerii: Temnikova ja Kasela galeriis avati rahvusvaheline näitus "Zoom"

Tallinnas Temnikova ja Kasela galeriis avatud näitusel "Zoom" astuvad loomingulisse dialoogi prantsuse kunstnikeduo Quistrebert Brothers ning eesti kunstnik Sirja-Liisa Eelma.

Sirja Liisa Eelma avastas Quistrebert'i vendade loomingu juhuslikult Pariisi raamatupoes kätte sattunud kataloogis.

"Seal tabaski mind äratundmine, mingi sarnasuste või paralleelide maailm, et me mõlemad tegeleme kujundi kordustega, peegeldustega, sümmeetriatega, maali tõlgendamise või maali üle mõtisklemisega," rääkis Eelma "Aktuaalses kaameras".

Üksteise loominguga lähema tutvumise järel sündis otsus teha ühine näitus. Sirja-Liisa Eelma õlimaalide sari "Peegel. Soovist näha" sündis sel aastal. Florian ja Michael Quistrebert esitlevad viis aastat tagasi maalitud suureformaadilist muusikast inspireeritud "Tulemaastikku" ning sarja "Valet" ehk "Soldat".

Vendade kõik teosed sünnivad nii-öelda neljal käel. "Tegutseme meeskonnana üle 20 aasta, teeme kõike neljal käel, teosed pole minu ega tema vaid meie. Vendadena me mõtleme kuidagi sarnaselt, meil pole vaja pikalt arutada, otsustame enamasti küllalt kiiresti. Me tunneme teineteist, teame kuidas kumbki töötab, see on kuidagi tõhus, loomulik ja sujuv," rääkis Florian Quistrebert.

Ühisnäitus "Zoom" on avatud Temnikova ja Kasela galeriis jaanuari keskpaigani.