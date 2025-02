Super Bowli reklaamklipid pakkusid nostalgiat ja absurdi

Paralleelselt ameerika jalgpalli karikamängule saadab Super Bowli igal aastal ka laine uhkeid ja kalleid reklaame. Kallid on reklaamid suuresti just selle tõttu, et tohutult palju maksab ka ekraaniaeg, sest telerite ees on korraga üle saja miljoni inimese. Ning muidugi tuleb spordisündmuse ja muu mäsu vahel ka kuidagi silma hakata ning meelde jääda. Allpool leiab valiku enim kõneainet pakkunud reklaamid pühapäevaöiselt Super Bowlilt.

Kullerteenuse Uber Eats reklaami peaosas astub NFL-i ametnikuna üles Matthew McConaughey, kes tutvustab vandenõuteooriat, mille järgi on ameerika jalgpall loodud just selleks, et inimesi sööma panna. Lisaks McConaughey'le vilksavad reklaamklipist läbi ka Kevin Bacon, Martha Stewart ja vürtsikate kanatiibade ümber keerleva intervjuusarja Hot Ones saatejuht Sean Evans.

Ameerika suurim sõõrikukohviku Dunkin Donuts näeb sarjast "Succession" tuntud Jeremy Strongi, kes tuntud method actor'ina ennast reklaamklipiks valmistumiseks hiiglasliku kohvitopsi sees leotab. Kohal on ka Ben Affleck, Jay (Kevin Smith) ja Silent Bob.

Harrison Ford reklaamib vastupidiselt tema perekonnanimest tekkivatele ootustele hoopis Jeepi.

Vähemtuntud kullerteenuse Instacart klipis saavad kokku mitme tuntud reklaam-maskotid. Koos tegutsevad näiteks Cheetose krõpsupakkide peal figureeriv Tiiger, Mr. Proper, kes Ameerikas tegutseb Mr. Cleani nime all ja "mees Old Spice'i reklaamidest".

Hellmann'si majoneesireklaamis saavad see-eest kokku Billy Crystal ja Meg Ryan, kes taasloovad stseeni oma legendaarsest filmist "Kui Harry kohtus Sallyga".

Stella Artois õllereklaamis saab jalgpallistaar David Beckham teada, et tal on Ameerikas kaksikvend Dave Beckham, keda kehastab Matt Damon.

Google Pixel tutvustas oma uut AI-vestlusrobotit Gemini Live'i. Reklaamis viib robot läbi töövestlust, kus üks meesterahvas, isa, räägib elu jooksul peetud ametist, mis on talle kõige rohkem õpetanud.

Mountain Dew uue troopilise laimi maitselise limonaadi reklaamis teeb Strongi kombel teinegi staar enda üle nalja. Mootorpaadiga lõbusõitjaid peatab kivi peal lebavate hüljeste kari, kelle solistiks on hülge kehaga, aga enda näoga laulja Seal, kelle nimi tähendab inglise keeles teatavasti just nimelt "hüljest".

Yahoo kutsus televaatajaid üles saatma Bill Murrayle emaile aadressil [email protected].

Bud Light reklaamis päästavad superstaar Post Malone ja humorist Shane Gillis ridaelamurajoonis naabrite igavalt välja kukkunud aiapeo.