Saksofonist Karl Tipp: muusika komponeerimine on justkui meditatsioon

Saksofonist ja helilooja Karl Tipp ütles kultuurisaates "OP", et muusika komponeerimine on justkui meditatsioon, sest tuleb võtta aeg ja iseendasse sulguda. Muusik lisas, et iseenesega vaikuses olemine võib osutuda keerukaks.

Kuigi Karl Tippi esimene pill oli klaver, siis hakkas teda köitma saksofoni glamuursus. "Ma käisin ühel puhkpilliorkestri kontserdil. Oli selline äge moment, kus ma jäin kontserti kuulates ainiti saksofoni vaatama. Kõik muu tagus, jäin seda kuulma ja mõtlesin, et ma valin su. Või tema valis minu. Ma täpselt ei tea," selgitas Tipp.

"Mu esimene mõte oli tegelikult minna löökpille õppima. Mulle õudselt rütmid meeldivad, aga lõpuks tuli saksofon. Ja kõik see sära tuli pilliga kaasa. Sellega kaasnes natukene ka elustiilimuutus," lisas ta.

2020. aastal osales Tipp ka "Klassikatähtede" saates. "Selles oli omajagu kontrasti ka. Mingi osa minust ütles, et tegelikult ma mängin ju enda jaoks. Mulle meeldib seda teha ja võib-olla tahaks muid lugusid teha, midagi eksperimentaalset. Aga läbi selle ma kasvasingi, teades, et saatel on suur vaatajaskond. Mulle tundus, et mulle meeldis see järelkaja isegi rohkem. Saime päris palju kontserte anda, tuuritasime Tähe-Lee Liiviga mööda Eestit. See oli väga äge aeg," meenutas Tipp.

Nime alt Therbalist avaldas Karl Tipp jaanuaris debüütalbumi "Simplicity". "Therbalist on minu üks projekt, hingesopi ilmutus, mis hakkas minu heliloomingumaastikuga vaikselt kaasas käima. Selline nagu vari, sahtlipõhja tolmurull, mis alati kaasas käib. Kuna mul oli juba muusikaõpingute ajal väike trikk sees, ma tahtsin, et muusika ei oleks nii lihtne või reeglipärane, ja see projekt hakkas kuidagi läbi selle mõtte kasvama," rääkis Tipp.

Oma muusikas tahab Tipp tekitada sümbioosi progeroki, Nordic jazz'i ja poeesia vahel. "See ongi selline hingesopi-katsetus," lisas ta.

Muusika komponeerimine sarnaneb Tippi hinnangul meditatsiooniga. "Me võtame aja, et miskit väga süvitsi teha. Mulle tundub, et kompositsiooni peetakse väga müstiliseks, sest me sulgume iseenda sisse ja võtame selle aja, et iseendaga tegeleda. Ma mäletan, et oma esimese kompositsiooniõpetajaga olid tunnid rohkem nagu suhteteraapia visiidid psühholoogi juurde. Küsimus oli, kuidas iseendaga läbi saada. Sest kompositsioonid on kõikidele väikesed hingelähedased lapsukesed, kellega me tegeleme. Läbi selle ma avastasin, et iseendaga vaikuses olemine on keerukas, aga see on üks koht, kus me indiviidina kasvame," rääkis Tipp.

Therbalistis tegeleb Karl Tipp ka laulmisega. "See on kogu aeg minuga kaasas käinud. Juba väiksest saati olen laulmisega tegelenud. Laulmine oli isegi enne klaverit. Ja praegu muusikaõpetajana töötades tuleb häälepill kogu aeg soojas hoida," lisas muusik.