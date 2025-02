Suri viiekordne Grammy võitja Roberta Flack

Flacki surmast andsid teada tema esindajad. "Ta suri rahulikult, ümbritsetuna oma perekonnast," seisis teates.

Roberta Flack sündis 1939. aastal Põhja-Carolina osariigis.

Klaverimängu hakkas Flack õppima üheksa-aastaselt. Washingtoni džässiklubides klaverit mänginud ja laulnud Flacki ande avastas Les McCann, kes aitas tal sõlmida plaadilepingu Atlantic Recordsiga.

Tema esimene album "First Take" ilmus 1969. aastal, kuid tuntuse saavutas ta 1972. aastal, kui tema esituses kõlanud Ewan MacColli kirjutatud ballaad "The First Time Ever I Saw Your Face" kõlas Clint Eastwoodi filmis "Mängi mulle mahedalt". 1973. aastal pälvis ta loo eest Grammy.

1972. aastast hakkas ta regulaarselt laulma koos Donny Hathawayga, kellega koos salvestas ka Grammy auhinna pälvinud laulu "Where Is the Love".

1973. aastal salvestas Flack oma teise esikohahiti, milleks oli "Killing Me Softly with His Song". 1974. aastal pälvis laul kaks Grammyt. Laul ilmus tema albumil "Killing Me Softly".

2020. aastal pälvis Roberta Flack elutöö Grammy.

Flack teatas 2022. aastal, et tal on amüotroofiline lateraalskleroos ehk ALS ja ta ei saa enam laulda.