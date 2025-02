Oidsalu: vabariigi aastapäeva kontsert oli julge ja vajalik suunamuutus

Vabariigi aastapäeva kontsertlavastuse eest kandsid hoolt lavastaja Elmo Nüganen ja muusikaline juht Tõnu Kaljuste.

Oidsalu hinnangul lõhkus lavastus ootusi mitmel meeldival moel, sest viimased viis lavastust on tema sõnul pigem riiklikku tõsist aktust meenutanud.

"Nüganen on, ma ütlen seda heas ja austavast mõttes, meister vulgariseerija. See, mida me laval nägime, kui seda mõnes plaanis kirjeldada, on ikkagi suhteliselt vulgaarne, arvestades, et tegemist on Estonia lavaga ja sul on saalis diplomaadid ja muud tegelased, kes siis ka vaatavad, mis Eestis toimub. Sul on Astrid Kannel ja Anna Hints iseendana laval ja siis tuleb meisterkümnevõistleja ja näitab neile oma teivast ning see kõik toimub saunas. See on puhas unenäo kraam, mille Nüganen on pannud väga julgesti ilma igasuguse filtrita lavale," kiitis Oidsalu "Vikerhommikus".

"Kontrast selle eelneva kurva kultuuriga on meeldivalt suur. Juba selles plaanis on mul hea meel, et mu ootusi rikuti."

Oidsalu sõnul oli tõsistele lavastustele katkestust vaja. "Ega neid loojaid ka nii palju pole, kes julgeksid minna ametlikule lavale ja siis seal midagi sellist korraldada. Ma olen ise ka vaadanud, et kui tuleb järjekordne lavastaja, siis kui krampi ta oma hoiakult läheb. Kui looja läheb ametlikul laval väga pühalikuks ja kammitsetuks, see on ka mingisugune märk. Nüganen vilgutas vastupidist märki," märkis ta.

Kriitiku sõnul said tegijad ka metafooride esitamisega hästi hakkama. "Metsasarve kontsert katkestatakse sellepärast, et keegi tuleb lihtsalt tolmuimejaga lavale. Vabandust, mina näen seal ikkagi mingit metafoori sellisele praegusele olemisele ka, kus meil kõik olemise registrid on justkui läbisegi meie igapäevaellu ja poliitilisse mõtlemisse paisatud," tõi ta välja.