Koomiksiklassikute sarjas ilmus kaks Olimar Kallase lugu

Mõlemad lood on seni ilmunud vaid nõukogude ajal ajakirjas Pioneer. Nüüd on need lood digiteeritud ja parandatud värvidega.

Olimar Kallas ja Raivo Järvi olid nõukogude ajal ühed tuntumad lastele mõeldud koomiksite tegijad. Kogu koostaja Marek Liinevi sõnul on näiteks "Eksam XXI sajandisse" praegugi loetav põneva ulmeloona.

"Samamoodi on ka teise looga, "Kõik said kokku Kribuldis", kus on ajatud probleemid nagu sõbrunemine, kiusamine, sellised noorteprobleemid. Tegelikult on need väga hästi loetavad ka tänapäeva lastele vanuses kaheksa kuni kümme. Kui jätta välja mõned nõukogude ajaga kaasnevad joonealused märkused, nagu rubla ja kopikad, siis tegelikult on need lood lastele arusaadavad," rääkis Liinev.