Estonia lavale jõuab käsikirjade põhjal taastatud Lepo Sumera ballett "Sisalik"

Tänaseks on helilooja Märt-Matis Lill Sumera käsikirjade põhjal taastanud ja kokku kirjutanud tervikballeti, mille toob lavale koreograaf Marina Kesler. Muusikajuht on Kaspar Mänd, kunstnik Reili Evart, valguskunstnik Rasmus Rembel.

"Sisaliku" tegevus toimub kahes paralleelses maailmas: on filmivõtted, kus sõja taustal areneb armastuslugu, ja on kaadritagune maailm, kus armastus saab ootamatult reaalsuseks.

"Teame kõik neid lugusid, kus mõni tundlikum näitleja läheb hulluks või joob end põhja. Ei saa öelda, et põhjuseks on alati rollist mitte välja saamine, kuid kindlasti see mõjutab inimese isiksust. Armastame rääkida ülitundlikest inimestest – Sisalik on üks nendest," selgitas koregoraaf-lavastaja Marina Kesler.