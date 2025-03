Märt-Matis Lill: Lepo Sumera on üks paremaid draamaheliloojaid

Helilooja Lepo Sumera alustas "Sisaliku" kirjutamist enam kui 30 aastat tagasi, kuid lavale see olude sunnil toona ei jõudnud. Märt-Matis Lill kirjutas Sumera käsikirjade ja omapoolse uusloomingu põhjal tervikballeti, mille toob lavale koreograaf Marina Kesler. "Ballett "Sisalik" räägib ühest näitlejast, kes osaleb filmis, tema mees on režissöör ja see, mis tegelikult toimub filmisiseselt ja väljaspool filmi, läheb kõik sassi," ütles Kesler.

Märt-Matis Lille sõnul oli Lepo Sumera oma loomingus väga avatud, otsinguline ja uuendusmeelde, seega mõjub "Sisalik" ka praeguses hetkel kaasaegse ja aktuaalsena. "Ta on väga sümfooniline, ta on väga dramaatiline. Ütleks et Lepo muusika väga hästi sobib draamateostega kokku," rõhutas ta ja lisas, et Lepo muusikas on sellised väga jõulised kujundid ja lai dramaatiline haare. "Ta on mingit pidi üks ideaalsemaid draamaheliloojaid."

Lavastuse kunstnik on Reili Evart, valguskunstnik Rasmus Rembel.