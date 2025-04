Märt-Matis Lill: Lepo Sumera muusika raputab päris korralikult läbi

Helilooja Märt-Matis Lill rääkis kultuurisaates "OP", kuidas ta sai enda kätte suure hunniku Lepo Sumera balleti "Sisalik" partituuripabereid, et teos lõpuni kirjutada. Lille sõnul on Sumera muusika väga hästi tähelepanu vangistav, mis tihtipeale ka päris korralikult läbi raputab.

Lepo Sumera 75. sünniaastapäeval tõi rahvusooper Estonia publiku ette balleti "Sisalik".

"Balleti "Sisalik" lugu algab sellega, kui Lepo Sumera selle tellimuse kunagi kaugetel 1980. aastatel Moskva Suure Teatri poolt sai, ligi 40 aastat tagasi. Noore helilooja jaoks tõotas sellest tulla tema karjääri tipphetki. Suure innu ja entusiasmiga hakkas ta seda kirjutama, aga olud hakkasid sellele teosele vastu töötama," ütles helilooja Märt-Matis Lill.

Teose kirjutas Sumera aastatel 1987–1993.

Lille arvates oleks Sumera selle teose hiljem lõpuni kirjutanud, kuid paraku ta lahkus meie hulgast 2000. aastal.

Lill sai enda kätte väga suure hunniku Sumera partituuripabereid. "Alguses mõtlesin ka, et mis ma olen teinud, mis kohustuse ma olen endale nüüd võtnud, aga see sai ikkagi läbi näritud."

"See on ballett filmitegemisest. See, mida me näeme balletina, on tegelikult balletifilm, mida tehakse. Balletis on metatasandi kasutamine värske ja uuenduslik," tõdes Lill.

Lille ja Sumera loomingut Lille arvates raske eristada ei ole. "Just see filmivõtete maailm, see köögipool, seal Lepo muusikast eriti materjale ei ole. Seal kirjutasin puhtalt ise, oma nägemusest lähtuvalt ja ei ürita liiga Lepot imiteerida, vaid pigem mängin sellele kontrastile, et oleks distantseeriv suhe väga dramaatilise eelneva Lepo muusikaga," tõi Lill välja.

Lepo muusikat iseloomustavad eredad karakterid, suured kontrastid, väga tugev vormitaju selle kõige taga, mis hoiab kuulajat lõa otsas ja tihtipeale viib ta väga ootamatutesse olukordadesse. Ta on tõesti väga hästi tähelepanu vangistav ja suunav oma loomuselt," tõi Lill välja.

"Ta on kindlasti helilooja, keda huvitavad igavikulised küsimused, elu ja surma küsimused. Tihtipeale on tema muusika seetõttu ka väga raputav. Mõnikord ta päris korralikult klopib läbi," nentis helilooja.

Balletisolist Marcus Nilsonil on "Sisalikus" rezissööri roll. "Ma tunnen, et mu roll on natuke nartsissistlik. Ma kasutan ära oma võimu, et ma olen tegija mees, teen suuri filme ja võin inimestega käituda nagu ma tahan, magada, kellega ma tahan. Samal ajal kui minu abikaasal seal minu filmis tekivad tunded kellegi teise vastu, olen ma väga armukade. Nii et see on väga temperamentne roll."

Nilsoni sõnul on koreograaf Marina Kesleril väga hea oskus lugu publikuni viia. "Publik saab alati aru, mis laval toimub, segaseks ei jää midagi."

Laval on droonid. "Ongi uudne aeg ja tuleb ära kasutada uut tehnoloogiat. Ma mõtlesin, et on riskantne laval tantsida kui samal ajal lendavad droonid, aga meil on professionaalid kohal," nentis Nilson.