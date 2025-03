Gregory Porter tuleb neljandat korda Tallinnasse

Californas sündinud Gregory Porter puutus muusikaga kokku juba varajases lapsepõlves kirikukooris lauldes. Hiljem New Yorki kolinuna hakkas ta tõsisemalt soolokarjäärile pühenduma ning edu ei lasknud end kaua oodata. Aastal 2013 nägi ilmavalgust Gregory kolmas sooloalbum "Liquid Spirit", mis aasta hiljem võitis parima vokaal-jazz'i albumi kategoorias Grammy auhinna. Antud album sai nautida ka jazz-muusikale harva osaks saavat kommertsedu ja jõudis muuhulgas Briti albumite edetabelis esikümne hulka. Aastal 2017 võitis Gregory Porter teise Grammy oma neljanda albumi "Take Me to the Alley" eest.

Porter on Eestis esinenud varem kolmel korral. Jazzkaare raames 2013. aastal merepaviljonis, 2015. aastal tollases Nordea kontserdimajas ning 2023. aasta lõpus Jõulujazzi raames Alexela kontserdimajas.