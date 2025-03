Ilmus Eesti kultuuriteadlaste uurimus mõisa fenomenist

Ilmunud on Kristina Jõekalda, Linda Kaljundi ja Ulrike Plathi koostatud artiklikogumik "Mõisa fenomen Balti kultuuriloos. Vaatenurki üle uurimisväljade", milles eri valdkondade teadlased uurivad mõisa kui nähtust, mille ümber koonduvad mitmed siinse mitmerahvuselise ajaloo peateemad.

Kogumik on sündinud veendumusest, et mõisa paremaks mõistmiseks tuleks pöörata pilk härrastemajast ja mõisahärrast kaugemale ning otsida eri distsipliinide koostöös teisi aspekte. Muuhulgas avanevad kogumikus uued vaatenurgad mõisate varasele ajaloole, materiaalse kultuuri ja kunsti tähtsusele mõisate ajaloo allikana, uurimis- ja restaureerimispraktikate rollile mõisate tähenduse teisendajana, mõisatega seonduvatele kultuurilistele kujutelmadele eri aegadel ning baltisakslaste ja eestlaste ambivalentsele mõisasuhtele.

Tartu Ülikooli emeriitprofessor Juhan Maiste ütles, et sellist käsitlust mõisatest on pikisilmi oodatud. "Raamatu kvaliteedist kõneleb juba teemade ja kirjutajate valik, tänu millele adume paljusid meie ajaloolise ja kultuurilise identiteedi küsimusi mitte üksnes sügavamalt, vaid ka seostes rahvuskultuuri kõige valusamate küsimustega. Autorid on seadnud eesmärgiks heita pilk klantsseinte taha, kus aadlikultuurile omaste suurte ja kosmopoliitsete ideede varjus kujunes siinse inimese oma mina," lisas ta.

"Mõisa fenomen" ilmub Tallinna Ülikooli kirjastuse sarjas "Acta Universitatis Tallinnensis. Artes". Artiklite autorid on Riin Alatalu, Toomas Hiio, Hilkka Hiiop, Kristina Jõekalda, Inna Põltsam-Jürjo, Linda Kaljundi, Andreas Kalkun, Marju Kõivupuu, Kadi Polli, Heiki Pärdi, Maris Saagpakk ja Hannes Vinnal.