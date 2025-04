20 fakti Klassikaraadiost: saated Pärnumaa metsade vahelt, liikuvast trammist ja Hiinast

Saated Pärnumaa metsade vahelt. 2024 juulis olid "Klassikahommiku" saated kaheksal hommikul eetris otse saatejuhi Marius Petersoni metsatalust Pärnumaalt, Treimanist.

Otsesaade kolmes keeles. Toimus otseülekanne ühekorraga kolmes keeles kolme riiki. Ülekanne Balti muusikapäevade sümfooniakontserdilt Tartus 28. aprillil 2024 kõlas otse-eetris kõigi kolme Balti riigi klassikaraadios ning saadet juhtisid kolleegid Tartust, igaüks oma emakeeles.

Kirjanik Tõnu Õnnepalu uitas mikrofoniga igavikupaikades. Õnnepalu on teinud Klassikaraadios kolm suvesarja. Neist viimane, "Kõik nad on elada tahtnud" (2024), valmis nii, et kirjanik kinnitas krae külge väikese salvestusmikrofoni ja kõndis endamisi mõtiskledes mõisate, kalmistute ja kiriklate unustatud radadel.

Kõigi aegade kõige-kõigemad valikud. Klassikaraadio kuulajad valisid möödunud sajandi tähtsaimaks muusikuks Maria Callase (1999) ning Eesti klassikaplaadiks Arvo Pärdi albumi "Tabula rasa" (2015).

Klassikaraadio esimesed sammud televisioonis. ETV jäädvustas uudistesaate "Aktuaalne kaamera" tarbeks 1995. aasta 1. aprillil Klassikaraadio esimese eetritunni hetked.

Reklaam mõningase kiuksuga. Klassikaraadio telereklaamklipi "Telekaubamaja" tegi Marko Raat ja selles etendas telemüüja rolli Andri Luup (2003)-

Kuulajad armastavad Klassikaraadiot. Kaugeimad kuulajad, kes toimetuse uksest sisse astusid, on Herb ja Carol Klitzner New Yorgist. Nad said teadmise Eestist muusika kaudu ja interneti vahendusel just Klassikaraadiost. Oma Eesti muljeid rääkisid ameeriklased ka raadiosaates (2003).

Klassikaraadio ja öötunnid. Klassikaraadios on ööpäevaringne programm alates 18. detsembrist 1998. Enne seda öösiti raadiosaatja lihtsalt sahises.

Klassikaraadio vanim saade. Klassikaraadio pikima eaga järjepidevalt eetrisolev saade on hilisõhtune muusikaline seiklus "Fantaasia", mis sündis 1998. aasta detsembris.

Klassikaraadio laul. Klassikaraadio musikaalne kollektiiv on salvestanud ühe singli. Selleks on Veljo Tormise seatud rahvalaul "Kui mina hakkan laulemaie". Lindistus toimus Veljo Tormise juhendamisel ning koos Weekend Guitar Trioga. Pala on avaldatud albumil "Klassikaraadio 10" (2005).

Klassikaraadio raamat. "NYYD-muusika. Uued helid Klassikaraadios" ilmus 2006 ning koondab toimetajate ja saatejuhtide artiklid uue muusika mitmesugustest suundadest.

Erakordne külaline. 2010 jaanuaris külastas toimetust tollase Gruusia presidendi Saakašvili abikaasa Sandra Elisabeth Roelofs, kes oli asutanud Gruusias Klassikaraadio sarnase raadiokanali Muza.

Klassikaraadio tuleb külla. See on Klassikaraadio ja noorte klassikatähtede kontserdireis koolidesse üle Eesti. Kontserdisarjas tegid kaasa praegu tunnustatud muusikud Marcel Johannes Kits, Holger Marjamaa, Hans Christian Aavik, Kirke Karja jt.

Muusikapäeva viktoriin. Rahvusvahelise muusikapäeva tähistamiseks 1. oktoobril algatas Klassikaraadio 2014. aastal veebiviktoriini, kus tänavu osales 4500 inimest.

Kaugeim paik, kust tuli otseülekanne Klassikaraadio eetrisse. Rahvusvahelisel raadiopäeval, 13. veebruaril 2017 toimus esmakordselt Eesti Raadio ajaloos kontserdi otseülekanne Hiinast, Shanghaist.

Saade linnas tiirutavast trammist. 13. veebruaril 2020 tähistasid ERR programmid rahvusvahelist raadiopäeva. Klassikaraadio hommikukava Marius Petersoni ning "Delta" Miina Pärna ja Lisete Velti juhtimisel läks eetrisse liinil sõitvast trammist.

Klassikaraadio pühendusteos. 1. aprill, Klassikaraadio 25. sünnipäev. Jüri Reinvere komponeeris Klassikaraadiole pühendusteose "Kaks Klara käevõru". Juubelikontsert lükkus seoses pandeemiaga edasi.

Klara veebikanalid. Klassikaraadiol on kolm veebikanalit Klara Klassika, Klara Jazz ja Klara Nostalgia, mis mängivad ööpäevaringselt.

Öine aktsioon Hunditund koos Paide teatriga. Koostöös Paide teatriga toimunud vestlussaated pikkade sügisööde pimedal tunnil kell 3.30 toimusid nädala vältel hingedeajal 2022.

Legendaarse lennu raadiosaade. Miina Pärna saatesari "Legendaarne lend" portreteeris Tallinna Muusikakeskkooli VIII lennu klassi, kus õppis koos imetlusväärselt palju tänase Eesti korüfeesid – Rein Rannap, Andres Mustonen, Paul Mägi, Rene Eespere jt.