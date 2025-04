Galerii: EKA galeriis avati Aivar Tõnso neli päeva kestev projekt

Neljapäevast, 3. aprillist on EKA galeriis avatud Aivar Tõnso projekt "Heleaine tumeolek", mis jätab tema muusikalisest loomingust välja kasvanud katsetusi helikunsti väljal.

Näituse eesmärk on nihutada kuulamiskogemuse piire, kutsudes vaatajaid üles mitte üksnes kuulama, vaid ka heliruumi aktiivselt tajuma ja selles osalema. Kindla alguse ja lõputa helikompositsiooni sees on võimalik liikuda ja seda kogeda vabalt valitud kohast.

Kuna Tõnso loomingus on keskseks teemaks heli ja kujutlus, pöörab ta erilist tähelepanu helide karakterile. Ühe viisina unikaalsete kõlade saavutamiseks kasutab ta pidevalt täienevat ebakõlarisüsteemi, mis on loodud erinevate füüsiliste materjalide baasil. Erinevalt muusika kuulamiseks disainitud laiatarbekõlaritest ei püüa ebakõlarid võimalikult laia helisagedusspektrit ühtlaselt hästi mängida. Igal kõlaril on oma unikaalne materjali omadustest tulenev toores ja disainimata karakter.

Ühtlasi on tegemist ka protsessiga, kus helide abil ergastatud materjalid omandavad uusi, varjatud tähendusi. Nii osutab näitus helide tajumise ja tähelepanu suunamise kaudu kuulamiskultuuri olulisusele tänapäeva mürarikkas maailmas ning sellele, kuidas heli võib kujundada meie arusaama ruumist ja ümbritsevast keskkonnast.

Näitust jääb avatuks 6. aprillini.