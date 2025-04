Galerii: Juss Piho avas Jaani kiriku galeriis isikunäituse "Valik nr 6"

Näitus "Valik nr 6 / Choice No 6" on kuues osa 2023. aastal Lõuna-Prantsusmaal alguse saanud näitusteseeriast "Valik". "Pealkirja eesmärk pole sõnadega eputamine või mingi teatud maali nime rõhutamine. Iga mu näitus on valik, õhustiku tekitamine ja piltide vahelise kooskõla loomine. See on nüüd kuues valik ja sealt läheb jada edasi," sõnas kunstnik.

Eksponeeritavad tööd pärinevad peamiselt aastatest 2024 ja 2025. Juss Piho omanäolises maalimas seisab vaataja vastastikku unenäoliste kujude ja mitmetähenduslike sümbolitega, mida tasakaalustavad argised esemed.

"Maalides valetada ei saa. Palju tuleb alateadvusest – elatud elust ladestuvad mingid teatud kihistused sinu sisse. Sealt ma siis võtan lihtsalt seljaajust neid fragmente ja viin maalikeelde," iseloomustas Piho oma loomeprotsessi.

Näitus jääb avatuks 31. maini 2025