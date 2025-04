Erki Pärnoja avaldas rahvusvahelise noortefilmi "Veepidu" originaalmuusikaga albumi

"Veepidu" on režissöör Justyna Mytniku debüütmängufilm, mis käsitleb teismeliste tüdrukute maailma, allasurutud traumade ja häbi ületamise teemasid, põimides fantaasia ja folkloori elemente. Filmi tegevus toimub lihavõtete ajal, mille lõppu tähistatakse mitmel pool Ida-Euroopas pöörase veesõjaga.

Erki Pärnoja sõnul oli filmi muusika loomine erakordselt põnev väljakutse. "Pidin looma midagi, mis kõlaks korraga poolalikult, kuid samas ka paganlikult. See tundus mulle alguses väga vastuoluline, arvestades, kui katoliikliku riigiga on tegu. Kogu protsessi vältel oli nii minu kui ka režissöör Justyna Mytniki soov, et ma jääksin iseendaks ja järgiksin oma loomingulist vaistu. See oli võimalik ainult tänu usaldusele, mis valitses helilooja ja režissööri vahel. Tiimina leidsime uusi ja endalegi ootamatuid lahendusi."

Suur osa filmi muusikast on salvestatud Saarde Katariina kirikus. "Veepeo" tunnuslugu "Horizon" esitajaks on Anna Kaneelina, kes on ka selle loo kaasautor.

"Veepeo" peatootja on Lava Films, mille toodetud "Tüdruk nõelaga" oli sel aastal nomineeritud parima rahvusvahelise filmi Oscarile. Filmi Eesti-poolne produtsent on Marianne Ostrat (Alexandra Film), kes on varasemast tuntud filmiga "Savvusanna sõsarad".

"Veepidu" esilinastus Eestis 2024. aasta novembris PÖFF-i alafestivalil Just Film ning on pälvinud tunnustust nii kodu- kui välismaal. Eelmisel nädalal jõudis "Veepidu" levisse Prantsusmaal, linastudes avanädalal 50 kinos. Film linastub kinodes üle Eesti alates 15. aprillist.