Kadri Voorandilt ilmus kontsertalbum "Live in Munich"

3. aprillil ilmus laulja ja helilooja Kadri Voorandi uus lühialbum "Live in Munich", mis on kontsertsalvestus 2024. aasta sügisel Saksamaal Bergsoni kultuurikeskuses toimunud duokontserdist koos Mihkel Mälgandiga.

Voorandi sõnul pole tegu tema jaoks tavapärase kontsertsalvestusega. "Olin tol õhtul võtnud kokku julguse katsetada otse laval esmakordselt üht uut vaimset praktikat, mille sisu oli sügavalt isiklik, ja usun, et seda tunnet on ka mu hääletoonis kuulda. Kuulaja ei peagi siinkohal mõistma, mida ma tegin, aga usun, et ta tunneb selle miski ära südamega. Mitte alati ei jõua sellised uued katsetused salvestusele, seepärast olen eriti õnnelik, et õnnestus see maagiline moment talletada," ütles ta.

Lühialbum koosneb suures osas uutest ja seniavaldamata lugudest, mis sügiseks plaanitud pika albumiga ka stuudioversiooni saavad. Lisaks originaalloomingule sisaldab EP ka Voorandi tõlgendust John Lennoni loost "Imagine".

"Publik Münchenis oli hästi avatud – ka eestikeelsete lugude suhtes, mille hulgast lühialbumile valisin välja ühe. Mul on välja kujunenud oma filosoofia või lähenemine, mis puudutab emotsionaalset ausust muusikas, ja usun täielikult, et inimene on nii ehitatud, et vahetu emotsiooni tunneb ta ära ilma sõnu mõistmata. See kontsert oli kindlasti selle tõestuseks," rääkis Voorand.

Bergson on Münchenis asuv kultuurikeskus, mis on rajatud endisesse elektrijaama hoonesse, kus tööstuslik ruum on muudetud nüüdisaegseks kontserdipaigaks. Seal on üles astunud teiste seas näiteks Francesco Tristano, Chris Liebing ja Mammal Hands.