Tartu Ülikooli uueks vabade kunstide professoriks sai Kadri Voorand

Tuleval nädalal algab Tartu Ülikoolis kursus "Kuidas sünnib elu muutev looming ja mis minul sellest võita on? (Muusika näitel)", mida loeb tänavune vabade kunstide professor Kadri Voorand.

Vabade kunstide professori ametikoht loodi 1993. aastal Tartu Ülikooli liikmeskonna vaimsuse ja loovuse mitmekülgseks arendamiseks. Igal aastal kutsutakse ametikohta täitma üks silmapaistev Eesti loovisik. Ametit on selle aja jooksul pidanud näiteks Hando Runnel, Veljo Tormis, Jaan Kaplinski, Mati Unt, Arvo Pärt ja paljud teised. Professorite avalikke loenguid on igal aastal oodatud kuulama kõik huvilised.

Voorandi senine side Tartu Ülikooliga on olnud pigem väike. "Olen sellest professuurist teadlik ja olen mõnda loengut ka näinud ja vaadanud, aga Tartu Ülikooliga mind otseselt miski varem sidunud ei ole. Eelmisel aastal täiesti esimest korda peale muusikaakadeemiat võtsin Tartu Ülikoolist mõnesid erinevaid aineid õppida tudengina ühe väikese programmi raames. Sain siis kogeda Tartu Ülikooli elu ja melu," rääkis Voorand.

Paar kuud hiljem sai Voorand kõne, kas soovib ise hoopis tudengite ees kõneleda. "See tuli väga suure üllatusena. Vaagisin väga kaua. Suur-suur au on sellises inimeste reas nüüd üles astuda. Rida nimedest enne mind pani mind endalt küsima, et mis mul seal üldse anda on. See pani mõtlema. Arutasin lähedastega ja pika arutelu tulemusel tuli Tartu Ülikoolile ikkagi jah-sõna öelda," selgitas muusik.

"Sellest samast mõttest, et mida mul anda on, panin esimest korda paberile, millest ma üldse koosnen, mis on see info ja kas minu sees on väärtuslikku infot, mis on absoluutselt unikaalne? See on huvitav küsimus. Esimese hooga väga palju paberile midagi kirja ei saanud, aga see küsimus oli lähtepunktina piisavalt intrigeeriv, et edasi minna ja sügavamale kaevata."

Kaevamise tulemusel saigi valmis ainekava, mis Voorandi sõnul kutsub suuresti ka teda ennast üles paremaid küsimusi küsima. "Sellepärast olen kutsunud loengute vahele ka külalisi diskuteerima erinevatel teemadel, mis mind huvitavad. Ootan ise ka põnevusega, et õppida," sõnas Voorand.

Voorand tõi välja, et kuna iganädalastel kontsertidel laulude vahel kõnelemine on väga oluline osa etteastest, siis ta ei pea ennast ka päris tavaliseks heliloojaks või interpreediks.

"Seal laval on ka midagi muud, mida ma ei olegi suutnud sõnadesse panna, aga lugude vahel rääkimine on osa kontserdist, kuigi see justkui ei ole muusika. Aga olen ka inimestelt kuulnud, et oluline on just see, mida vahele räägin. Ja just nendes hetkedes olen saanud lahti mõtestada seda, miks ma mingit laulu üldse laulan, mis koha pealt see sündinud on ja kuhu jõuda võiks, kelleni ta jõuda võiks ," rääkis Voorand, kes enne ülikooli kutset polnudki tähele pannud, et on muusikat varemgi aktiivselt mõtestanud.