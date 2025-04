Tartu Elektriteater toob ekraanile Disney printsessidele pühendatud filmiprogrammi

18. kuni 20. aprillini toimuva programmi "Printsessid kinno!" raames linastuvad 1959. aasta "Okasroosike", 1991. aasta "Kaunitar ja koletis", 1992. aasta "Aladdin", 1995. aasta "Pocahontas" ja 1998. aasta "Mulan".

Tartu Elektriteatri kooliprogrammi eestvedaja Sigrid Butlersi sõnul on Disney printsessid ajas palju arenenud. "Kuigi Lumivalgekesest sai kõik alguse, on kõik järgnevad lood printsesside võlu läbi aja aina kasvatanud ja muutnud. Klassikalistest muinasjutuprintsessidest on kasvanud iseseisvad ja julged kangelannad," rääkis Butlers.

Butlersi hinnangul annab filmiprogramm võimaluse näha kinoekraanilt printsesside arengut ning tutvustada nende lugusid ja võimalikku eeskuju nooremale põlvkonnale. "Okasroosike jääb positiivseks ja lootusrikkaks ka siis, kui tema teel terendavad raskused. Teadmishimuline Belle ei karda teistest erineda ega vastu võtta raskeid otsuseid. Iseseisev Jasmiin unistab vabadusest ja ei kohku ära ka pea ees tundmatusse hüppamise eest, et seda leida. Uudishimulik Pocahontas usaldab oma südame häält ja katsub alati mõista ka neid, kes temast erinevad on. Vapper Mulan tõestab, et tugevus ja au ei ole sugugi seotud sooga," sõnas Butlers.

Tartu Elektriteatris toimub printsesside filmifestival juba teist aastat. "See on hea viis koolivaheaja sisustamiseks ja võimalus tulla kogu perega kinno midagi erilist kogema," lisas Butlers.