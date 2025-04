Raadioteatri näitlejapreemia pälvisid Anu Lamp ja Leino Rei

Raadioteatri näitlejapreemia laureaadid Anu Lamp ja Leino Rei pälvisid preemia värvikate rollide, vaimuka ja täpse esituse ning paindliku partnerluse eest kuuldemängusarjas "Reis loomariigis".

"Reis loomariigis" ehk "Bestioles" on lastele suunatud teaduslik lühikuuldemängusari loomade elust, mis on valminud ERR-i Raadioteatri, raadio France Inter ja Prantsusmaa Rahvusliku Loodusloomuuseumi koostöös. Sarjast on salvestatud 20 osa ja see on kujunenud paljude kuulajate lemmikuks – 2024. aasta veebruaris esimest korda raadioeetrisse jõudnud lühikuuldemängusarja on aasta jooksul järelekuulatud rohkem kui pool miljonit korda.

"Reis loomariigis" iga osa keskendub ühele elusolendile, tema igapäevaelu toimetustele ja olelusvõitlusele. Anu Lamp loob ilmekate häälevarjunditega paarkümmend erinevat looma ja putukat: hiirest haugini, kiilist peatäini, metsseast lepatriinuni jne. Leino Rei läbivaks rolliks on olla jutustaja, kes igas osas suhtleb erineva olevusega, teda uudishimulikult ja taktitundeliselt usutledes. Mõnusa terviku loob just kahe näitleja partnerlus ja dialoog.

Raadioteatri näitlejapreemia anti esmakordselt välja 24. veebruaril 1998, kui Raadioteater tähistas 70. sünnipäeva. Esimene laureaat oli Aarne Üksküla. Näitlejapreemia antakse möödunud hooaja parima osatäitmise eest kuuldemängus või järjejutu lugemise eest. Preemia eesmärk on jäädvustada kuuldemängude pikka traditsiooni eesti kultuuris ja väärtustada avalikkuse silmis näitlejate tööd kunstilise sõnaga raadios.

Senised laureaadid on Aarne Üksküla, Kalju Orro, Helene Vannari, Rein Oja, Jan Uuspõld, Ines Aru, Liina Olmaru, Tarmo Tagamets, Üllar Saaremäe, Arvo Kukumägi, Anu Lamp, Ülle Kaljuste, Andrus Vaarik, Tõnu Oja, Kaie Mihkelson, Hans Kaldoja, Liivika Hanstin, Ines Aru, Tambet Tuisk, Andres Raag, Ursula Ratasepp, Märt Avandi, Piret Laurimaa, Peeter Tammearu, Terje Pennie.

Raadioteatri sünnipäeva tähistatakse 12. aprillil, Raadioteatri rajaja Felix Moori (1903–1955) sünniaastapäeval. Hetki näitlejapreemiate üleandmisest kuuleb Vikerraadios sel laupäeval, 12. aprillil kell 17.05 ja Klassikaraadios pühapäeval kell 16.15.

Sarja "Reis loomariigis" leiab Raadioteatri kodulehelt Jupiteris, Lasteekraanis ja Eesti Raadio mobiiliäpis.