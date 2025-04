Galerii: Milano disaininädalal avati Eesti, Läti ja Leedu disainerite ühisnäitus

Tactile Baltics seekordne väljapanek tõstab fookusesse traditsiooniliste materjalide ning tehnikate dialoogi uute, innovaatiliste lahenduste ja tehnoloogiatega. Üheks oluliseks ja ühendavaks lüliks paljude autorite puhul on materjaliuuringud ja ringdisain, tähtsustades nii keskkonna -kui kasutajasõbralikkust.

"Ajal, mil suur osa maailmast keskendub kiirusele, huvitab mind rohkem aeglus: objektid, mis kannavad kohalolu ja lasevad materjalidel kõneleda. Minu tööd on valmistatud looduslikest materjalidest nagu toorsavi, kork ja tahm," ütles Eesti disainer Heiter X ja lisas, et Milano Design Week on olnud talle oluliseks suunanäitajaks juba ajast, mil ta ise Milanos toidudisaini õppis.

Eesti disaineritest osalevad Annike Laigo, Heiter X, Kertu Liisa Lepik (EKA tootedisaini osakonna erialastuudio projekt), Maarja Mäemets, Myceen, Standard, Teresa RA (EKA tootedisaini ja keraamikaosakonna eriprojekt).

Lätist osalevad Gateris Works, Ēter, Dace Sūna, stuudio Sarmīte, Artis Nīmanis, Emma Sofia, Boterra, Leedust Mantas Lesauskas, Vilius Dringelis, Marija Puipaitė, Liepa Marija Gradauskaitė, Paulina Vasiliauskaitė, Ieva Baranauskaitė & Rūta Palionytė, Liucija Kostiva.

Näitus jääb avatuks 13. aprillini,