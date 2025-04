Galerii: Maarit Murka esitleb uuel näitusel esmakordselt graafikat ja linoollõiget

Maarit Murka on ennekõike tuntud ülisuurte fotorealistlike maalide tegijana. Käesoleval näitusel esitleb ta esmakordselt graafikat ja linoollõiget. Kõik väljapandud tööd on sündinud galeriiruumis kohapeal, mis kunstniku enda sõnul mõjutas väga tugevalt nii töö protsessi kui tulemust.

Murka sõnul on praeguses ajahetkes tunda kasvavat skeptilisust, usaldamatust ja isoleeritust. Ta iseloomustab mullindaid kui vaikust enne tormi.

"Ma olen ise nullindate kunstnik ehk siis alustasin 2001 oma karjääri. Alati üritatakse tagantjärgi ajastu sümboli teemasid paika, aga mulle tundub, et aeg on muutunud nii kiireks, et me ei saa enam oodata mitukümmend aastat, et hakata midagi analüüsima. Vähemalt minu enda joaks on vajalik praegu analüüsida, mis toimub, kus sees ma olen, kus maastikul ma liigun. Ja see tundub kõige õigem sümbol minu jaoks, see mulli sümbol, mis seda ajastut kokku võtab," rääkis kunstnik "Aktuaalsele kaamerale".

Näitus jääb avatuks kuni 30. aprillini 2024.