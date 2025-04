Õpetajaks õppiv Kaire Vilgats: elu toob teele igasugu põnevaid asju

Kuigi Vilgatsil on ameteid mitu, peab ta ennast eelkõige lauljaks. Nüüd õpib ta ka muusikaõpetajaks.

"Elu toob teele igasugu põnevaid asju. Ma elan Kindluse kooli lähedal, kus mu tütar käib, ja seal otsiti eelmine aasta muusikaõpetajat. Viimasel hetkel oli kedagi vaja ja ma mõtlesin, et ma proovin ära. Olgem ausad, mulle meeldis, aga kvalifikatsioon ehk paber on mul veel tegemata. Mõtlesingi, et ma teen selle nüüd ära," rääkis Vilgats kultuurisaates "OP", miks otsustas õpetajaks õppima minna.

Õpetajaks õppides loodab Vilgats omandada süsteemsuse, mida ta teiste õpetajate pealt nägi.

"Minul sellist süsteemi veel ei olnud, lihtsalt rööprähklesin seal. Oleks vaja üldse süsteemi, et teada, millises vanuses lapsed mismoodi muusikat võtavad või kuidas neile üldse läheneda. Siis on olemas juba materjalid, mida minust targemad on kokku pannud, mida saaks kasutada. Kõik see teadmine on nüüd see, mida ma läksin kooli saama," selgitas ta.

Häälenäitlemine

Samuti on Vilgatsile südamelähedane häälenäitlemine ja häälenäitlejate koolitamine. Häälenäitlemisega on ta tegelenud alates 2010. aastast. "Kus on laulud, olen valdavalt mina ka sellega seotud."

Kaire Vilgats Autor/allikas: Ken Mürk / ERR

Oma hääle on Vilgats andnud pea 70 multifilmile. Üks multifilm, mis on talle väga hinge pugenud, on "Rapuntsel". "See oli kõige esimene suurem töö. Minu tütar, kes on praegu 15-aastane, siiamaani laulab sealt neid lugusid," rääkis ta.

Multifilme dubleerides on Vilgatsi sõnul oluline, et laulude mõte jõuaks vaatajateni.

"Väga tore kogemus oli "Mufasa: Lõvikuningas". Sealsed näitlejad olid just koolist tulnud noored – see töökus, mis sealt välja tuleb, huvi ja mitte loobumine. Väga lahe oli arutleda, mis tüüp ta on, kuidas ta peaks laulma ja lauldes lauset ütlema, mida ta mõtleb sel ajal, et see oleks kuulda, mitte et see oleks lihtsalt laul," selgitas ta. "Minul on sama moodi vaja, et keegi ütleb, et fookus võiks olla hoopis sellel emotsioonil, ta mõtleb pigem seda kui toda, mis siis kuulajale välja kostab."

Muude tegemiste kõrval ei ole Vilgats ka lavalaudu jätnud. "Suured Tüdrukud toimivad endiselt, kuigi meile heidetakse ette, et me ei ole üldse suured, aga ma arvan, et meie suurus on mujal. Pigem satume Suurte Tüdrukutega erapidudele, aga kindlasti leiame selle aja ka, kus me kontserttegevusega rohkem toimetama hakkame," avaldas ta.