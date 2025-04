Eesti keeles ilmus esimene osa koomiksisarjast "Smurfid"

Koomiksisarja Smurfide autor on Belgia kunstnik ja kirjanik Peyo. Sari ise sai alguse 1950. aastate lõpus ehk umbes samal ajal kui Asterixi koomiks, mis Eestis praegu väga populaarne. Smurfid liigenduvad seega belgia-franko koomiksivaldkonda koomiksivaldkonda ning algupärand on prantsuskeelne.

"Belgias on "Smurfid" ikkagi nominaalne, kõik teavad seda. Ka Eestis leidub ilmselt väheseid, kes ei tea smurfe. Just tänu viimastele filmidele, mis on väga populaarsed olnud," ütles koomiksi välja andnud kirjastuse Piilupart juhataja Marek Liinev.

Kuigi "Smurfid" on väga populaarne, tekkis koomiksisari kirjanikul n-ö kõrvalprojektina. "Peyo tegi oma teist alternatiivset koomiksisarja, mille ühes numbris smurfid siis lihtsalt välja ilmusid. Nad osutusid nii populaarseks, et nendest tehti eraldi number ja sealt siis juba laiem tuntus, multifilmisarjad, filmid jne," selgitas Liinev.

Üks põhjustest, miks smurfide koomiksisari just nüüd ilmub eesti keeles on Liinevi sõnul soov mitmekesistada eestikeelsete koomiksite valikut.

"Selles "Smurfide" vanusegrupis on Eesti koomiksiturul saadaval ainult "Miki-Hiir", võib-olla mõned teised väiksemad ka, mis vahel ilmuvad. Väga hea oleks pakkuda mitte konkurentsi, vaid alternatiivi lastele, kes loevad Miki-Hiirt. Neil on huvi olemas, aga ei ole nagu valikut. See ongi nüüd selle põhimõttega välja antud, et seda menüüd natukene avardada. Kaua sa jõuad ühte kartulit süüa kogu aeg, tahaks vahepeal midagi muud võtta," ütles Liinev.

Smurfide koomiksisarja kolm esimest numbrit ilmuvad praeguse plaani järgi kord kvartalis. Esimene osa on juba ka ilmunud.