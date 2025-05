Hans Christian Aavik avaldas esimese orkestrialbumi

Albumil kõlavad Max Bruchi viiulikontsert nr 1 ja Erkki-Sven Tüüri viiulikontsert nr 2. Teosed on salvestatud koos Odense Sümfooniaorkestri ja dirigent Gemma New'ga.

"Bruchi viiulikontsert on olnud minuga lapsepõlvest saadik – see on teos, mille ajatult lihtne ilu ja energia räägivad otse südamesse," rääkis Hans Christian Aavik albumist. "Sama võimsa elamuse pakkus mulle ka Tüüri viiulikontsert nr 2 "Angel's Share", mille väljendusrikkus ja sügavus köitsid mind esimesest hetkest alates. Kuigi need teosed pärinevad eri ajastutest, jagavad nad sarnast emotsionaalset jõudu, näidates muusika ajatut kõnekust ja võimet puudutada kuulajat sõltumata ajast ja ruumist," lisas viiuldaja.

Sel kevadel esineb Aavik koos Paavo Järvi ja Eesti Festivaliorkestriga Viinis, Hamburgis ja New Yorgi Carnegie Hallis, esitades Arvo Pärdi "Tabula Rasat" koos legendaarse Jaapani viiuldaja Midoriga.

Samuti on Aavik sel hooajal Württemberg Chamber Orchestra Heilbronni fookusartist, esitades Mozarti teost "Sinfonia concertante" koos maailmakuulsa saksa vioolamängija Tabea Zimmermanni ja Ensemble Resonanziga.