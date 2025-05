Kultuuriministeeriumi loomingu asekantsleriks saab Xenia Joost

Loomingu asekantsler vastutab arhitektuuri ja disaini, audiovisuaalvaldkonna, etenduskunstide, kirjanduse, meedia, kunsti ning muusikavaldkonna arendamise eest.

"Xenia kogemused ja värskete ideedega visioon veensid komisjoni üksmeelselt otsustama, et just tema on õige inimene loomingu asekantsleriks. Usun, et Xeniast saab valdkonnale ning ministeeriumile sisukas ja inspireeriv partner," ütles kultuuriministeeriumi kantsler Kristiina Alliksaar.

"Usun, et üheskoos loomesektoriga suudame suunata ja võimestada Eesti kultuuripotentsiaali ning kasvatada selle rahvusvahelist nähtavust," ütles Xenia Joost.

Joost on loonud ja juhtinud Haage loodusliku mineraalvee brändi ning panustanud pikaajaliselt Eesti ekspordi edendamisse, muu hulgas Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse Aasia regiooni juhina. Lisaks on tal rahvusvaheline kogemus disainijuhtimises.

Joostil on magistrikraad Eesti Kunstiakadeemiast disaini ja rakenduskunsti erialal ning bakalaureusekraadid Tartu Ülikoolist maalikunsti ning Eesti Kunstiakadeemiast moedisaini erialal.