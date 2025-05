Galerii: Tartu Tähetornis avati kirjandusfestival Prima Vista

Avamisel kõnelesid Tartu abilinnapea Raimond Tamm, Tartu linnakirjanik Tõnis Vilu ning Prima Vista tänavune patroon Kai Aareleid, muusikalise külalisena astus üles Silver Sepp.

Tähetorni, kus avamine aset leidis, on loodud festivali ajaks mikroraamatukogu, mis lähtub festivali teema "Raamat kui paik, paik kui raamat", tuues fookusesse raamatu ainelisuse – kaante tekstuuri, lehtede krõbina, kujunduse tähenduse ja lugemiskogemuse tajulisuse – detailides, mis suures raamatukogus tihti märkamatuks jäävad.

Mikroraamatukogus on tutvumiseks pea igal festivalipäeval eriilmeline valik: 6. mail tegi valiku Eik Hermann, 7. mail saab näha valikut Eesti Kunstiakadeemia tudengite köitetöödest, 8. mail on esindatud Lina Itagaki (Leedu) valik, 9. mail on valiku raamatukokku teinud Jaak Tomberg ja Andrus Laansalu.

Lisaks toimub kolmapäeval, 7. mail kell 15.30 vestlusring teemal "Raamat kui füüsiline objekt", kus arutlevad Eik Hermann, Ulla Väljaste ja Tõnis Tootsen, vestlust juhib Andrus Laansalu. Räägitakse raamatute materjalidest, vormilistest võimalustest ja nende tajulisest tähendusest – kõigest sellest, miks kaaned ja lehed loevad.

2025. aasta Tartu rahvusvaheline kirjandusfestival Prima Vista toimub 5.–10. maini. Tänavuse festivali partnerlinnaks on Valga ning patrooniks kirjanik Kai Aareleid.

Festivali programmiga saab tutvuda kodulehel.