Kirjandusfestival Prima Vista 2026 uurib tehisliku ja päris maailma piire

Kirjandus
2025. aasta Prima Vista kirjandusfestivali avamine
2025. aasta Prima Vista kirjandusfestivali avamine Autor/allikas: Maria Kilk
Kirjandus

2026. aasta rahvusvaheline kirjandusfestival Prima Vista toimub Tartus 11.–16. maini ning festivali teemaks on "Tehis ja päris". Festivali patroon on kirjanik Meelis Friedenthal ning festivali partnerlinnaks seekord Viljandi.

Festivali teema pakub võimalust inimese ja tehnoloogia, looduse ja kultuuri ning reaalsuse ja kujutluse piirialade üle mõtisklemiseks. Arutletakse selle üle, kuidas tehisaru ja tehiskeskkonnad mõjutavad inimese identiteeti ja loomingut, mille kaudu kirjandus aitab säilitada inimlikku kogemust, milline on kujutluse roll identiteedi kujundamisel ja mida tänapäeva kontekstis üldse tähendab kultuuriline autentsus. Festivali eesmärk on luua elav dialoog eri taustaga loovisikute ja publiku vahel ning pakkuda uusi vaatenurki kiiresti muutuvast maailmast arusaamiseks.

Prima Vistal esinevad mitmed tunnustatud väliskirjanikud, kavas on nii autoriõhtud, kirjanduslikud vestlused ja luuleõhtud kui ka valdkondadeülesed tegevused – näitused, filmiprogramm, töötoad ning eri sihtrühmi ühendav raamatulaat. Noortele pakutakse loovkirjutamise töötubasid, elavat raamatukogu ja kohtumisi noorte autoritega.

Värsket loomingut toob publiku ette noorte kirjanike õhtu "Särtsuga kirjandus" ning festival jätkab ka koostööd TarSlämmiga, mille finaal toimub traditsioonikohaselt Prima Vista ajal. Traditsiooniliselt antakse üle ka kirjandusauhind "Esimene samm", mis tunnustab eelneval aastal perioodikas debüteerinud autorit.

Prima Vista 2026 on Tartus märgilise rahvusvahelise tähtsusega, sest festivali ajal toimub Tartus ka UNESCO kirjanduslinnade aastakohtumine, mis toob siia kirjandusvõrgustiku delegaadid linnadest üle kogu maailma.

Prima Vista programm avaldatakse aprillikuus 2026.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Kirjandusfestival Prima Vista 2026 uurib tehisliku ja päris maailma piire

