Klassikaraadio saadab Euroraadio džässorkestrisse saksofonist Nikita Korzouni

Euroraadio džässorkester pannakse igal aastal kokku Euroopa riikide noortest muusikutest. Tänavu on orkestris 18 muusikut 16 riigist.

Eestist on orkestris seekord saksofonist Nikita Korzoun. Tallinnas sündinud 21-aastane muusik on auhinnatud konkursil Round Table ja Uno Naissoo nimelisel loomingu- ja interpretatsioonivõistlusel ning andnud välja oma ansambli debüütalbumi "Count to Three". Praegu õpib ta EMTA-s Aleksander Paali käe all ja on aktiivne Eesti džässimaastikul erinevates ansamblites.

Orkestrit juhatab tromboonimängija ja helilooja Matjaž Mikuletic, kes on ise samas projektis varem orkestrandina kaasa löönud.

Euroradio Jazz Orchestra on erinevate nimede all tegutsenud juba alates aastast 1965, kui toimus esimene kontsert Stuttgartis. Tänavu korraldab sündmust Sloveenia Rahvusringhääling

12. mail Ljubljana Cukrarna kontserdisaalis toimuv kontsert salvestatakse ja see jõuab EBU vahendusel miljonite kuulajateni Euroopas ja mujal maailmas. Klassikaraadio toob Euroradio Jazz Orchestra kontserdi salvestuse kuulajateni teisipäeval, 20. mail kell 19.05.

Läbi aegade on Eestit Euroraadio džässiorkestris esindanud mitmed väljapaistvad muusikud – Kadri Voorand, Joel Remmel, Kristjan Randalu, Jaak Sooäär, Maria Faust, Rahel Talts jt.