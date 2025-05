Kantri Guidu Bänd avaldas debüütalbumi

Album lindistati kolmel päeval saunas, 27. kuni 29. detsembrini 2024. aasta lõpus. Muusika salvestati neljaliikmelises koosseisus elavas ettekandes, hiljem mängiti üle kitarrid ja lisati vokaalid.

Bändi eesotsas on Hannes "Kantri Guidu" Mets, kes mängis ka elektrikitarri, akustilist kitarri, suupilli. Metsa kõrval tegutsevad bändis veel Erki Jesmin trummidel, Taavi Luisk basskitarril ja Kristjan Veia elektrikitarril. Plaadi miksis Hannes Mets, masterdas Peeter Salmela.

Albumi eel ilmus veebruaris Kantri Guidu Bändi debüütsingel "MeesNaine" koos Sandra Mägiga ning märtsis selle järg "Kuimetsa Eidekõsõ".

Enamus lood on kirjutanud Hannes Mets, aga plaadilt leiab ka kolm kaverit. Plaadi avalugu "Kalevipoja laupäev" on töölus soomlaste Irwin Goodmani ja Emil Retee kirjutatud loost "Työmiehen lauantai". Viienda loo "Joo lõpuni ja kao koju" autor on Ameerika kantrimuusik Freddie Hart ning 12. lugu "Kaeban naiste peale" on uusversioon Jääääre samanimelisest loost.