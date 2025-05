Tallinnas tegutseb uus väiketeater Mon Reflets

Väikeses art deco stiilis vaatesaalis pakutakse vaatajale peeni jooke, pantomiimi, klounaadi ja tummfilmi. Lavastaja Dan Jeršov on lõpetanud Viljandi kultuuriakadeemia ning õppinud lavastamist Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias.

Teatril Mon Reflets pole püsitruppi, seekord astuvad publiku ette Vene teatri näitleja Artjom Vesselovski ja vabakutseline Jana Landsberg.

"See on selline kerge kabaree vorm. Eesmärk on, et inimesed ennast hästi tunneksid, et inimesed tulevad saali, võtavad joogi ja söögi ja ühtlasi naudivad ka etendust," sõnas lavastaja Dan Jeršov.